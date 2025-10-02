Погинуле двије особе у саобраћајној несрећи код Вишеграда

Аутор:Огњен Матавуљ
02.10.2025
15:45
Коментари:0
На магистралном путу Вишеград – Вардиште, у мјесту Оплаве, општина Вишеград данас око 12.35 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало возило марке ''Reanult clio“, а у којој су два лица смртно страдала.
На лицу мјеста налазе се припадници Ватрогасног друштва Вишеград, Дома здравља Вишеград и полицијски службеници Полицијске станице Вишеград.
Хроника
Језива трагедија: Ово су младићи који су страдали у стравичној несрећи
У току је увиђај на лицу мјеста, док је од 13,30 часова на дионици пута Вишеград–Вардиште потпуна обустава саобраћаја, саопштили су из ПУ Фоча.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
39
16
33
16
32
16
29
16
20
Тренутно на програму