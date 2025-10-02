Logo

Погинуле двије особе у саобраћајној несрећи код Вишеграда

Огњен Матавуљ

02.10.2025

15:45

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

На магистралном путу Вишеград – Вардиште, у мјесту Оплаве, општина Вишеград данас око 12.35 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало возило марке ''Reanult clio“, а у којој су два лица смртно страдала.

На лицу мјеста налазе се припадници Ватрогасног друштва Вишеград, Дома здравља Вишеград и полицијски службеници Полицијске станице Вишеград.

Хроника

Језива трагедија: Ово су младићи који су страдали у стравичној несрећи

У току је увиђај на лицу мјеста, док је од 13,30 часова на дионици пута Вишеград–Вардиште потпуна обустава саобраћаја, саопштили су из ПУ Фоча.

