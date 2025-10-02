Језива трагедија: Ово су младићи који су страдали у стравичној несрећи

02.10.2025
Младићи Шериф Чехаја (23) и Анадин Захидић (34) из Доњег Вакуфа и Амир Алибеговић (21) из Бугојна су страдали у јучерашњој стравичној саобраћајној несрећи која се догодила у селу Чурчића Луг код Бугојна.
Чехаја је био сувозач у аутомобилу марке „голф“, Захидић сувозач у аутомобилу "шкода", а Алибеговић возач „голфа“.
Стравична несрећа у БиХ: Три особе погинуле!
Возачу „шкоде“ Е. Г. (35) љекари се боре за живот у травничкој болници, преноси Кликс.
Из Министарства унутрашњих послова Средњебосанског кантона раније је речено да су, у сарадњи са надлежним кантоналним тужилаштвом, увиђај на мјесту догађаја извршили полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције МУП-а СБК.
