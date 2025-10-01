Logo

Стравична несрећа у БиХ: Три особе погинуле!

Фото: Bugojno-danas.info

У тешкој саобраћајној несрећи код Бугојна, која се догодила вечерас око 18:00 сати погинуле су три особе, док је једна повријеђена.

Због несреће је саобраћај потпуно обустављен на магистралном путу М-16 Бугојно - Доњи Вакуф.

У несрећи су учествовала возила марке Голф и Шкода.

komsic becirovic

БиХ

Обезбјеђење Комшића и Бећировића најскупљe у БиХ

"У овој саобраћајној несрећи возач и сувозач возила Голф су смртно страдали као и сувозач у возилу Шкода. Возач из возила Шкода је задобио повреде", рекао је за Кликс потпарол МУП-а СБК Хасан Хоџић.

У току је увиђај на мјесту несреће.

Коментари (1)
