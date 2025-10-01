Стравична несрећа у БиХ: Три особе погинуле!

Извор:
Кликс
01.10.2025
19:32
Коментари:1
У тешкој саобраћајној несрећи код Бугојна, која се догодила вечерас око 18:00 сати погинуле су три особе, док је једна повријеђена.
Због несреће је саобраћај потпуно обустављен на магистралном путу М-16 Бугојно - Доњи Вакуф.
У несрећи су учествовала возила марке Голф и Шкода.
БиХ
Обезбјеђење Комшића и Бећировића најскупљe у БиХ
"У овој саобраћајној несрећи возач и сувозач возила Голф су смртно страдали као и сувозач у возилу Шкода. Возач из возила Шкода је задобио повреде", рекао је за Кликс потпарол МУП-а СБК Хасан Хоџић.
У току је увиђај на мјесту несреће.
Друштво
2 ч1
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч2
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
06
22
04
21
57
21
55
21
47
Тренутно на програму