За ВИП сто на концерту Александре Пријовић треба радити мјесец дана

11.11.2025
17:27
Коментари:0
Улазнице за концерт Александре Пријовић 31. децембра у Павиљону 5 Загребачког велесајма су поново у продаји, а пажњу јавности је привукло и то што је цијена ВИП стола 700 евра.
"Хвала вам на стрпљењу, разумијевању и енергији љубави која руши границе", поручили су из Упад тима. У цијену ВИП стола укључено је осам улазница. Ово је био повод за бројне реакције на друштвеним мрежама.
"700 евра... Молим?", "Господе Боже, стварно превише", "Пише ВИП стол. Дакле, цијена по столу, не по особи", "Ако је за осам и више људи, то је ОК потпуно, али за једно мјесто дати толико је безобразлук", "Мени то изгледа као 700 евра за осморо људи плус пиће, што иако је мало скупо, није толико стражно за нешто што има ВИП у називу. Фан пит је 30 евра, што је скроз ОК", неки су од коментара на X-u.
Концерт српске пјевачице у Загребу почиње у 14 сати, а она је навела како се много радује овој дневној забави. Након завршетка турнеје "Од истока до запада" није била активна на музичкој сцени јер је била трудна.
Она и њен супруг Филип Живојиновић су у септембру ове године добили дјевојчицу Арију. Имају и сина Александра, који је рођен 2019. године.
