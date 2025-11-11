Наташа Беквалац о бившем мужу: ''Поставила сам му ултиматум и дан послије тога је имао саобраћајку''

11.11.2025
Музичка звијезда Наташа Беквалац отворила је душу о свом турбулентном односу са бившим ватерполистом Данилом Дачом Икодиновићем, са којим је добила кћерку Хану.
Њихова љубав, коју су многи називали једном од најљепших на естрадној сцени, окончана је убрзо након тешке саобраћајне несреће коју је Данило доживио.
''Мој брак са Данилом се завршио прије његове несреће. У том моменту када се то њему десило, ми више нисмо били заједно, иако смо папиролошки још увијек били у браку. Он је тада требало да иде на свјетско првенство, ја сам му поставила ултиматум – или ће бити промјена у његовом понашању или неће бити ништа од нашег брака надаље.
Након тога сам демонстративно отишла у Црну Гору на море са Ханом, која је тада била беба, са Кристином која је била четири мјесеца у другом стању и тета Миром која ми је помагала око дјетета. Дан послије тога се десила његова несрећа''. истиче Беквалчева у једном даху.
Пјевачица је открила:
''Љута сам била на њега. Ништа ми није рекао, да ли ће да се промјени… Нисам знала да је крај, јер ја нисам неко ко лако одустаје од љубави брака за који сам мислила да ће трајати до краја живота. Нисам отишла на море јер ми је било до мора, само сам хтјела да побјегнем од те атмосфере. Данило ми се у међувремену није јављао, били смо у свађи… Тешко ми је да причам о овој теми јер није нимало лијепа. Ненад Чанак ме је позвао и јавио ми да се десила несрећа. Ја сам одувијек мрзила тај мотор, трипут сам га продавала како бих спречила да га вози. Он оде на припреме, ја продам мотор, и кад се врати – нема мотора! Одмах би купио нови'', рекла је пјавачица.
Како је признала, тај период је оставио велике посљедице на њу, због чега је касније потражила и стручну помоћ.
Иако су након несреће обоје покушали да се уздигну и сачувају свој однос, дошао је период у којем је постало јасно да повратка нема.
''Послије несреће је дошао тежак период. Ствари које су се дешавале тада су просто указивале да ми више не можемо да будемо заједно, да ја не могу да функционишем у таквој врсти односа. Било је одсуство поштовања и са његове и са моје стране. Нисам уживала поштовање, онда сам и ја престала да га указујем. Растанак није био лијеп, нисмо се мирно растали, али након развода је свако кренуо својим путем. Када је Хана у питању, ту смо једино били мекани и пазили да се она не осјети остављеном с његове стране'', рекла је Наташа за Сцандал! и потврдила да ју је Данило преварио.
''Десило се давно, свако је преболио оно што је имао и сад смо у коректном односу. Код мушкараца није важно како изгледаш јер ти када си нечија жена или дугогодишња дјевојка више те не доживљава на тај начин већ се подразумјеваш. Мушкарцима треба потврда неко ко ће да им се диви. Неријетко жене са којима мушкарци варају не могу да се пореде са женама или дјевојкама са којима су њихове'', рекла је Наташа за Скандал!
Икодиновић је својевремено о том периоду рекао:
''Доста времена је требало да се рашчисти све. Био је развод брака, несрећа није утицала много на развод. То се већ распадало са Наташом…Десило би се свакако. Нови Сад никад није био моја средина, то није мој град. Тамо сам долазио и одлазио, био сам на тој релацији…Тежио сам да се вратим кући у Београд. Било ми је тешко због свега што је било у медијима. Осјетио сам олакшање послије развода, као неки ранац да сам скинуо са себе, са леђа'', испричао је тада Дача.
