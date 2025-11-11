Logo
Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

Извор:

Агенције

11.11.2025

13:34

Коментари:

0
Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

Старлета Сенада Нуркић, познатија као Маца Дискреција, позната је по својим провокативним изјавама и животу који често привлачи велику пажњу медија и публике.

Маца не крије да води необичан, шокантан, али и луксузан живот, као ни да се суочава са опасностима и непријатностима које долазе са њеним послом, посебно када је ријеч о њеним искуствима у иностранству. Иначе, Маца продаје своје интимне снимке на сајту за одрасле.

Гранични прелаз-Градишка-11112025

Друштво

Појачана фреквенција возила у Градишци и Рачи

Недавно је говорила о свом раду у Дубаију, где редовно одлази, али и о претњама са којима се суочила због својих јавних изјава.

"Када сам објавила једног ожењеног мушкарца, његова жена се развела у року од 24 сата. Отишла је од њега и одвела бебу. Његов брат ме је звао и рекао: 'Полићу те бензином'. Била сам приведена и одузет ми је телефон. Привели су ме јер је имао везе, завршио је права. Никада ми нису вратили тај телефон", испричала је Маца за "Пинк.рс".

Осим што редовно посјећује Дубаи, Маца не крије ни детаље о томе чиме се тамо бави, а њен недавни снимак у ком описује своја искуства са Арапима постао је виралан.

Ипак, посљедња посјета Дубаију није прошла баш по плану.

"Проблем је био јер ми је све било провидно. Ово ми није први пут, иста ствар се десила и прије три године. Морала сам да се пресвучем и сад изгледам као баба", рекла је Маца, присјетивши се ситуације у тржном центру док је шопинговала гардеробу и сувенире.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: "Тројка" и опозиција предлажу пробосанског шегрта, а не преговарача са ЕУ

Подсјећамо, Маца је недавно на свом ТикТок профилу жестоко реаговала на притиске публике да им да свој број телефона, наглашавајући да ништа не ради бесплатно. Тада је објавила и свој цјеновник, што је изазвало бројне реакције и шок међу њеним пратиоцима.

У лајв преносу 2024. године, на свом Тикток профилу, Маца је оштро одбрусила пратиоцима који су тражили њен број телефона, истичући да је цијена комуникације с њом 10.000 евра, те да за мање од тог износа неће ништа радити.

"Мој контакт кошта 10.000 евра, за 5.000 евра не радим ништа. Чујем да се прича да нешто друго наплаћујем 10.000 евра, ево сада откривам да је то цијена само за мој број телефона", одбрусила је Маца.

Путовање из 2024. године у Дубаи такође је привукло велику пажњу јавности. На свом Тикток профилу, Маца је показала собу у којој је смјештена, изјавивши да је дошла у Дубаи да "уринирају и ке**** по њој".

Ова изјава је изазвала згражавање и шок код многих, а показивање кревета у соби додатно је подгријало контроверзу око њеног боравка у Дубаију.

Avion

Свијет

Процедура на аеродромима више није иста

На свом Тикток профилу показала је собу у којој је смјештена, а на њен опис просторије нико није остао имун.

"Ћао, друштво. Стигла сам у Дубаи да уринирају и ке**** по мени, од сутра хаос", рекла је Маца и изазвала шок.

"Погледајте собу, ово је поглед са терасе. Овдје ће поново да падне акција са Арапином", закључила је Маца показујући кревет.

