Борац зове навијаче, сав приход иде породици Жижовић

Сав приход од продатих улазница биће прослијеђен породици Младена Жижовића.

Из Борца асу позвали навијаче да дођу, још једном одају почаст трагично преминулом тренеру који је остварио највеће успјеха с бањалучким тимом у Европи.

Свијет Шокантно признање: Француска се припрема за рат

"Борчевци, у суботу нам у госте долази екипа Радничког из Крагујевца, а обавеза свих нас да је дођемо на Градски стадион, на утакмицу која је више од фудбала, да загрмимо као никад у част нашег Младена Жижовића. Због оних 1740 минута, због бањалучких подвига, због пенала у Елбасану, због чудесне ноћи у Љубљани, због свих снова који су постали јава, Сви ви, који нисте у могућности да будете на Градском стадиону, а желите да пружите подршку, то можете да урадите уплатом на жиро рачун ФК Борац са назнаком “Меморијална утакмица за Младена Жижовића", истиче се у саопштењу

Република Српска Будимир: Избори за одбрану државности Српске

Улазнице су у продаји по цијени од 5КМ а могу да се купе:Званична клупска продавница ФК Борац (плато код Народног позоришта): уторак - субота (13.00 - 20.00 часова), билетарнице на западној и источној трибини: дан утакмице (10.00 - 14.00 часова), пише Глас Српске.