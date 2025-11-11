Logo
Ово село има најперверзније име у цијелом региону

Жена Блиц

11.11.2025

12:58

Село Туцање
Фото: Screenshot / YouTube

Село у Црној Гори, које припада општини Петњица, носи врло необично име.

За оне мало прљавијег ума, чак је врло перверзно. За оне друге прва асоцијација је Ускрс. Зато је и толико атратктивно и популарно међу јавности на Балкану, а несумњиво би много мањи проценат знао за његово постојање да му је дато име које је обично, непамтљиво и мање провокативно.

Село о ком причамо носи име Туцање и налази се са обје стране Туцањштице, између Вељег врха и Бабљаче. Поред ријеке је уска алувијадна раван, која се у доњем току проширује у Туцањске луке. Лијева страна ове рјечне долине је блажа, а десна стрмија и нсповољнија за насеља.

На лијевој страни је главни дио Туцања. У алувијалној равни су двије груписане махале (Бабачићи и Шабатићи), а на десној страни испод Бабљаче засеок Баре.

Иначе, у сусједној Црној Гори постоји још једно село које има толико језиво име, да се туристи не усуђују у њега да скрену када виде таблу за усмјеравање.

Раван поред ријеке и благе стране повољне су за земљорадњу и воћарство, док околна брда, обрасла ситногорицом, омогућавају држање стоке, пише у књизи "Бихор и Корита" Милислава Лутовца.

Вода

Воде има готово свуда. Главни извори су: Топлик (врело), Студенац, Драторат, Мушмула у Бабљачи и "вода" у Пријеким њивама.

Осим тога, и ријека ае користи за појило и наводњавање усјева у равни. На њој су и две воденице.

Земље и шуме

Сви важнији потези имају засебно име. У равни око ријеке су њиве и ливаде: Махала, Блато, Луке, Петешевнца, Мочила, Пајково кућиште.

На лијевој страни су Пријеке њиве, Висаљке, Вотњаци. Јелењаче, Брћани, Дуље, а на десној: Бабљача, Бероташи, Долине.

Шуме и испаше су поврх села Лазине, Летине, Осоје, Росуље, Врањци. Бабљача.

Старине у селу

Туцање је старо насеље, што свједоче остаци из прошлости. У крају Брћанима једно мјесто носи назив Црквиште, где се виде темељи капеле.

Близу Црквишта на брежуљку Дубље је "Грчко гробље", са ког су повађене надгробне плоче за зидање мехтепа. Близу црквишта један локалитет носи назив Улица, други Вигњиште.

Све то сведочи да је у околини старинског гробља и Црквине било гушће насеље. Врх Крша изнад Туцања називају Градац, мада се ту не види остатака утврђења.

Поријекло становништва

Преци данашњег становништва Туцања су досељени овдје почетком 18. вијека, а ово су најстарија братства.

Чиловићи, за које се не зна засигурно одакле су дошли. Једни кажу да су од Латина. Тако се често каже за старосједиоце.

Шаботићи, воде поријекло од православних Бубања у Бубањама на новој страни Лима. У новије вријеме иселило це 15 кућа у Македонију.

Бабачићи, кажу да су поријеклом из Његуша. Рођаци су им Обрадовићи у Горњим Селима (околина Иванграда) и Зекићи код Рожаја, са којима су се подијелили. Дошла је баба са двоје дјеце која су примила ислам прије 6 појасева (Јуко и Селим). Крај коме се баба најприје населила носи по њој назив Бабљача; ту су остаци старих кућа – Чардачине. Исељених Бабачића има у Тријебинама и Крњој Јели (Сјенички крај).

У насељу Туцање живи 295 пунољетних становника, а просјечна старост становништва износи 36,9 година (34,3 код мушкараца и 39,9 код жена). У насељу има 103 домаћинства, а просјечан број чланова по домаћинству је 3,67.

