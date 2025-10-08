Ово сви игноришу! 5 знакова да вам је рутер застарио и да је вријеме за замјену

08.10.2025
Ако вам интернет стално "пуца", видео позиви се прекидају или Wи-Фи успорава чим се сви у кући повежу, вријеме је да провјерите да ли је проблем у самом рутеру. Постоје јасни знакови да је уређај застарио и да га треба замијенити, чак и ако још увијек ради.
Брзина и стабилност кућног интернета у великој мјери зависе од квалитета рутера. Иако већина корисника вјерује да је довољан сваки уређај који добије од провајдера, истина је да стари рутери често не могу да издрже оптерећење модерних паметних уређаја - од телевизора и телефона до паметних сијалица и камера.
Чак и ако интернет технички функционише, застарјели рутер може да успори мрежу, изазове кашњења у гејмингу, прекиде на видео позивима и проблеме са бежичним сигналом у удаљеним собама.
1. Wи-Фи сигнал не покрива стан или кућу равномјерно
Ако примијетите да Wи-Фи у неким дијеловима дома потпуно нестаје или да је сигнал примјетно слабији чим се удаљите од рутера, то је јасан знак да је хардвер застарио или да нема довољно јак домет за данашње стандарде.
2. Интернет често "пуца" иако провајдер нема квар
Прекиди везе који се јављају неколико пута дневно, посебно током видео позива или стриминга, углавном нису грешка провајдера већ рутера који не може да одржи стабилну везу када је више уређаја повезано.
3. Максимална брзина је ограничена
Многи стари рутери не подржавају нове Wи-Фи стандарде попут Wи-Фи 5 или Wи-Фи 6, па чак и ако имате бржи интернет пакет, не можете да добијете пуну брзину јер уређај технички не може да је пренесе.
4. Рутер се често прегријава или морате да га рестартујете
Ово је знак који већина корисника игнорише, али прекомерно загријавање или честа потреба за рестартовањем указују да је уређај при крају радног вијека. Прегријавање може да изазове пад брзине, прекиде и трајна оштећења.
5. Уређај је старији од пет година
Ако је рутер стар више од пет година, готово сигурно пропуштате предности нових технологија: брже фреквенције, стабилнији сигнал, бољу заштиту и нижу потрошњу енергије. Модерни рутери такође имају напредне сигурносне протоколе који штите мрежу од неовлашћених приступа.
Приликом куповине обратите пажњу да уређај подржава најмање Wи-Фи 6 стандард, има дуал-банд (2.4 ГХз и 5 ГХз) сигнал и довољно антена за површину простора који покривате. Додатно, ако имате много паметних уређаја у кући, потражите рутер са функцијом МУ-МИМО која омогућава стабилан сигнал за више уређаја истовремено.
