Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

14.11.2025
Њемачке власти саопштиле су да је пријетња од "Антифе Ост", љевичарске групе коју је Вашингтон означио као глобалну терористичку организацију, нагло смањена након низа хапшења и осуђујућих пресуда.
Портпарол Министарства унутрашњих послова Сара Фрухауф рекла је на конференцији за новинаре да су вође те групе и њени насилни чланови у притвору или осуђени.
"Процјена безбједносних служби је да је потенцијална пријетња коју представља група недавно знатно смањена", рекла је она.
