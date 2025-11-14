Logo
Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

СРНА

14.11.2025

16:23

0
Њемачке власти саопштиле су да је пријетња од "Антифе Ост", љевичарске групе коју је Вашингтон означио као глобалну терористичку организацију, нагло смањена након низа хапшења и осуђујућих пресуда.

Портпарол Министарства унутрашњих послова Сара Фрухауф рекла је на конференцији за новинаре да су вође те групе и њени насилни чланови у притвору или осуђени.

"Процјена безбједносних служби је да је потенцијална пријетња коју представља група недавно знатно смањена", рекла је она.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Васпитачи ће увијек имати моју подршку

"Антифа", скраћеница од "антифашистички", представља децентрализовани покрет без јасне структуре, командне хијерархије или вође.

"Антифа Ост", позната и као "Банда чекића" због свог омиљеног оружја, дјелује као крајње љевичарска екстремистичка мрежа.

