Огласили се из полиције: Ово никако немојте да радите!

Извор:
Агенције
14.11.2025
16:15
Коментари:0
Из Полицијске управе Требиње упозоравају на све учесталије преваре приликом куповине путем интернета, посебно на друштвеним мрежама и лажним страницама познатих брендова, те апелују на грађане да никоме не дају број личне карте или кредитне картице.
Портпарол Полицијске управе Требиње Јована Цвијетић рекла је Срни да је број пријављених случајева мали у односу на стварно стање.
"Сматрамо да је тај број много већи од броја пријава. Грађани често мисле да штету не треба пријављивати, зато што је мала или због неповјерења да се случај може расвијетлити", навела је Цвијетићева.
Према њеним ријечима, спорадични случајеви превара биљеже се годинама, а најчешће се појављују лажне странице великих продајних ланаца које објављују наводне наградне игре.
"Грађани добијају поруке у којима им траже фотографију личне карте. Број личне карте или ЈМБГ никада се не даје. Код интернет куповине попуњавају се само основни, потребни подаци, а све што дјелује сумњиво треба избјегавати", поручила је Цвијетићева.
Према њеним ријечима, уколико неко нешто продаје довољно је дати број жиро рачуна за уплату, док се број кредитне картице не смије давати никоме.
Из МУП-а упозоравају и на преваре путем туристичких платформи.
"Било је случајева лажних страница на букинг платформи. Посљедњи примјер је да је грађанима стизала лажна страница `Вестерн униона`. Срећом, код нас није било већег броја таквих пријава", рекла је Цвијетићева.
Из полиције апелују да грађани, прије слања новца, провјере идентитет особе са којом послују, те да сваку сумњу пријаве надлежној Полицијској станици.
Цвијетићева подсјећа да службеници, у случајевима превара, траже податке о спорним страницама, али да поступак може трајати дуго, што је још један разлог да се свака сумња пријави на вријеме.
Она савјетује кориштење посебних, допуњивих картица за интернет плаћање, које банке нуде као сигурнији начин куповине.
"На таквим картицама имате само онолико новца колико желите да потрошите, па средства на рачуну остају заштићена", рекла је Цвијетићева.
