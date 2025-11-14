Захарова: Ако НАТО нападне Русију, Москва ће одговорити свим расположивим средствима

14.11.2025
14:11
Уколико НАТО одлучи да нападне Русију, Москва ће одговорити свим расположивим средствима, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Ако стратези Алијансе добију тако луду идеју, као што је напад на Русију, не треба да сумњају да ћемо одговорити употребом свих расположивих средстава", рекла је Захарова на брифингу.
Она је нагласила да Русија не планира да нападне било коју чланицу Алијансе, али да се већ предузимају мјере за осигуравање безбједности, усљед јачања контингената НАТО-а близу руских граница.
"Спремни смо за било какав развој догађаја, али увијек полазимо од примата мира, пријатељства и једнаке сарадње", навела је Захарова.
