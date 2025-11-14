Logo
Захарова: Ако НАТО нападне Русију, Москва ће одговорити свим расположивим средствима

14.11.2025

14:11

Захарова: Ако НАТО нападне Русију, Москва ће одговорити свим расположивим средствима
Фото: Танјуг/АП

Уколико НАТО одлучи да нападне Русију, Москва ће одговорити свим расположивим средствима, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Ако стратези Алијансе добију тако луду идеју, као што је напад на Русију, не треба да сумњају да ћемо одговорити употребом свих расположивих средстава", рекла је Захарова на брифингу.

Sud cekic

Сцена

Осуђен Урош Ћертић, ид у затвор

Она је нагласила да Русија не планира да нападне било коју чланицу Алијансе, али да се већ предузимају мјере за осигуравање безбједности, усљед јачања контингената НАТО-а близу руских граница.

"Спремни смо за било какав развој догађаја, али увијек полазимо од примата мира, пријатељства и једнаке сарадње", навела је Захарова.

