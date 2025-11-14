Logo
Осуђен Урош Ћертић, иде у затвор

Блиц

14.11.2025

14:10

Осуђен Урош Ћертић, иде у затвор

Најпознатији српски каскадер Урош Ћертић осуђен је и ускоро ће отићи на одслужење затворске казне.

Неовлашћено је носио пиштољ у једној банци. Због тога је требало да буде у кућном притвору, а сада му је стигла пресуда на којој пише да ће се ускоро наћи иза решетака.

radnik gradjevina pexels

Хроника

Несрећа на градилишту: Радник задобио повреде опасне по живот

Урош Ћертић је осуђен за кривично дјело неовлаштена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

У августу 2020. године, у холу филијале банке у Београду, неовлаштено је носио пиштољ у чијем оквиру се налазило 7 метака.

Сада је правоснажно осуђен на 20 мјесеци затвора које ће служити у затвору у Сремској Митровици.

"Нисам добио наногицу, али јесам пресуду у којој пише да сам добио затворску казну. Добио сам 20 мјесеци од којих морам да одлежим двије трећине, односно 14 мјесеци. Одбијена ми је жалба и за три недјеље идем у Сремску Митровицу", рекао је Урош Ћертић за "Блиц".

Ilu-kruzer-290825

Свијет

Путницу (80) заборавили на острву током крстарења: Дан касније пронађена мртва

Како је додао, признао је на суђењу да је пиштољ његов и додао: "Крив сам".

Подсјетимо, Ћертић је у септембру 2022. године признао кривицу, због чега је добио годину дана кућног затвора без могућности напуштања просторије, а његов адвокат Младен Магдаленић, изјавио је тада за домаће медије да је на ову одлуку суда уложена жалба.

пресуда

