Драма на наступу Сениде: Стела Раде јој прекинула концерт

14.11.2025
13:41
Неочекиван драматичан тренутак обиљежио је недавни наступ Сениде у једном загребачком клубу, када је усред концерта на сцену изненада излетјела Стела Раде, побједница шоуа "Твоје лице звучи познато".
Разлог, њеној мајци, Лидији Раде, која је стајала у првом реду, изненада је позлило.
Стела је, видно успаничена, покушала дозвати помоћ те прекинула Сенидин наступ. Према ријечима свједока, у првом тренутку настао је потпуни хаос: радници обезбјеђења су помислили да је ријеч о обожаватељки која покушава доћи до пјевачице, па су реаговали рутински и кренули према Стели како би је макнули са позорнице.
Тек тада је постало јасно да се ради о хитној ситуацији, а Сенида је прекинула пјесму те директно упутила обезбјеђење и особље гдје се жена налази.
"Слушајте ме, овдје доле. Провјерите одмах", казала је Сенида те унесрећеној госпођи поручила да попије мало воде.
Публика је остала у шоку док је особље клуба хитно реаговало и отишло до Стелине мајке, која је била видно лоше. Стела је са позорнице одмах отрчала до ње.
Након што је ситуација стављена под контролу, Сенида је смирила публику, захвалила на разумијевању и наставила концерт.
Стела се након свега огласила на друштвеној мрежи Инстаграм те је уз видео ње и мајке док уживају на концерту поручила: "Волим те мама Лидија, тек ћемо ми свашта".
