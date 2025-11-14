Ђоковић шокирао признањем: Открио с ким је Јелена била прије њега

Извор:
Новак Ђоковић шокирао је признањем у ком је открио да је његова супруга Јелена Ђоковић, прије њега била у вези са тенисером који је био његов пријатељ.
Новак Ђоковић је, у великом интервјуу који је дао британском новинару Пирсу Моргану, признао да је за садашњу супругу Јелену Ђоковић чуо од њеног бившег дечка, који је иначе био његов добар пријатељ.
Ђоковић је додао да се на изливе емоција пријатеља, а тадашњег дечка Јелене Ђоковић, смијао.
"Она је играла тенис, али никада се нисмо срели док га је она играла. Јелена је била у вези са другим тенисером, који је мој пријатељ из младости, и то је било смијешно јер сам први пут за њу чуо од пријатеља који је играо у истом клубу као и ја. Побиједили смо у једном важном мечу у регионалној лиги и он је испод дреса имао бијелу мајицу на којој је писало: 'Јелена, волим те, ово је за тебе'. Ми смо то коментарисали, смијали се и питали се ко је та Јелена, а то је, испоставило се, била она", испричао је Новак кроз осмијех.
"Знали смо се преко заједничких пријатеља четири-пет година. Мој најбољи друг је ишао са њом у школу, били смо у истом друштву, и онда смо почели да се забављамо када сам се преселио у Монте Карло", испричао је Новак и додао да је њен друг тенисер тада већ био раскинуо са Јеленом када су они започели емотивну везу.
Иначе, Новак Ђоковић, са супругом Јеленом је у складном браку више од 10 година, а пар има двоје дјеце – сина Стефана и кћерку Тару.
Упознали су се 2005. године путем заједничких пријатеља, док Новак још није био толико успјешан, а јавност их је заједно видјела први пут на турниру у Амерсфорту у јулу 2006. године.
Јелена је често обилазила Монте Карло, у којем данас породица Ђоковић живи.
"Ми смо баш били клинци када смо се први пут срели. Били смо на тениском турниру у једном клубу на Бановом брду. Дуго сам тренирала тенис, до своје 15. године, па смо имали заједничко друштво. Он је рјешавао неке укрштене ријечи, а ја сам била поред њега, па ме је питао да му помогнем и тако смо заједно почели да рјешавамо, али послије тога смо се сретали повремено и увијек лијепо дружили, али без икаквих назнака да ћемо се икада забављати. Почели смо да се забављамо тек послије три године", рекла је Јелена својевремено, а Новак је открио да је био заљубљен до ушију у њу током средњошколских дана.
"Она се сада презива Ђоковић, јер је постала моја супруга. Видјели смо се први пут на једном од локалних турнира у Београду…. Она је била моја дјевојка прије него што смо се узели. Прије тога је била мој пријатељ. А прије тога је била дјевојка на коју сам одлијепио у средњој школи", рекао је тенисер једном приликом.
Новак је својевремено за иностране медије открио и да је вјеридба кренула по злу.
"Отишли смо на вожњу балоном. Изнајмио сам још један балон, који је требало да се дигне у тренутку када бисмо ми пролазили и отпустио би знак на којем би писало 'Хоћеш ли да се удаш за мене?' Проблем је настао када се балон запалио, додуше не тако јако", испричао је.
Јелена је почела да паничи. 'О, боже. Имамо рупу у балону', викала је Јелена, док је Новак покушавао да поправи ситуацију, пише "Блиц".
"Окренуо сам се ка возачу и рекао: 'Молим те, помози. Пропустићу прилику'", причао је Ноле, а онда се Јелена убацила:
"Онда сам видјела други балон на којем се појавила, како сам тада мислила, реклама. Помислила сам да ли је он луд, шта ће ова реклама у то доба, а онда сам тек прочитала шта пише. Окренула сам се, а он је већ клечао с прстеном!".
