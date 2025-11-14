Logo
Large banner

Сијарто: Вријеме је за промјену у Бриселу

Извор:

СРНА

14.11.2025

10:56

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Европска комисија и њен предсједник Урсула фон дер Лајен нису способни за посао који би требало да обављају и зато је вријеме за промјену у Бриселу, истакао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Брисел једноставно не може да се смири. Европска комисија жели да уведе нове царине, овај пут на увоз феро-легура. То ће изазвати нови талас пораста цијена, јер се те сировине користе у бројним индустријским секторима", написао је Сијарто на "Иксу".

Доналд Трамп

Свијет

Би-Би-Си се извинио Трампу због монтаже

Он је навео да је јутрос разговарао са министром трговине Норвешке Сесилијом Мирсет и да је током разговора поручио да ће Мађарска, наравно, данас гласати против таквог приједлога Европске комисије.

"Царине и санкције већ су нанијеле огромну штету европској економији и сигурно нам не треба више тога", закључио је Сијарто.

Подијели:

Таг:

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дом народа опет без кворума

БиХ

Дом народа опет без кворума

1 ч

0
Пежо слетио са пута, ватрогасци сјекли ауто да извуку повријеђеног

Хроника

Пежо слетио са пута, ватрогасци сјекли ауто да извуку повријеђеног

1 ч

0
Медицинари Хитне службе Требиње на располагању и када је најкритичније

Градови и општине

Медицинари Хитне службе Требиње на располагању и када је најкритичније

1 ч

0
Систем е-боловања креће од јануара

Србија

Систем е-боловања креће од јануара

1 ч

0

Више из рубрике

Би-Би-Си се извинио Трампу због монтаже

Свијет

Би-Би-Си се извинио Трампу због монтаже

1 ч

0
Мајка и двоје дјеце умрли након вечере у хотелу

Свијет

Мајка и двоје дјеце умрли након вечере у хотелу

2 ч

0
Европска земља у потпуности забранила узгој живине због птичијег грипа

Свијет

Европска земља у потпуности забранила узгој живине због птичијег грипа

2 ч

0
У овој држави се уопште не рађају дјеца

Свијет

У овој држави се уопште не рађају дјеца

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

12

11

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

12

10

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner