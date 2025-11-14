Сијарто: Вријеме је за промјену у Бриселу

Извор:
СРНА
14.11.2025
10:56
Европска комисија и њен предсједник Урсула фон дер Лајен нису способни за посао који би требало да обављају и зато је вријеме за промјену у Бриселу, истакао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Брисел једноставно не може да се смири. Европска комисија жели да уведе нове царине, овај пут на увоз феро-легура. То ће изазвати нови талас пораста цијена, јер се те сировине користе у бројним индустријским секторима", написао је Сијарто на "Иксу".
Он је навео да је јутрос разговарао са министром трговине Норвешке Сесилијом Мирсет и да је током разговора поручио да ће Мађарска, наравно, данас гласати против таквог приједлога Европске комисије.
"Царине и санкције већ су нанијеле огромну штету европској економији и сигурно нам не треба више тога", закључио је Сијарто.
