Би-Би-Си се извинио Трампу због монтаже

Британски јавни сервис Би-Би-Си се данас извинио америчком предсједнику Доналду Трампу због документарне емисије „Панорама”. У којој су спојили дијелове његовог говора прије напада на Капитол 2021. године, али је одбацио његов захтјев за одштетом.
Трамп је у понедјељак изјавио да има обавезу да тужи британски Би-Би-Си због погрешног представљања његових коментара у документарној емисији „Панорама”.
Једна од посљедица скандала са емисијом „Панорама” је била и оставка генералног директора Би-Би-Си-а Тима Дејвија и директорке информативног програма Деборе Тарнес. „Предсједник Би-Би-Си-а Самир Шах лично је упутио писмо Бијелој кући у којем је предсједнику САД Трампу јасно ставио до знања да он и корпорација веома жале због монтаже говора од 6. јануара 2021. године, који је приказан у програму”, навео је портпарол јавног сервиса.
Како се додаје, иако Би-Би-Си искрено жали због начина на који је видео клип монтиран, не слаже се са тим да постоји било каква основа за тврдње о клевети.
Раније данас, Дејли Телеграф је пренио да је Би-Би-Си и прије двије године обмануо гледаоце другом монтажом истог Трамповог говора из 2021. године.
Реагујући на писање Телеграфа, портпарол Би-Би-Си-а је одговорио да се та корпорација придржава највиших стандарда уређивања програма, као и да ће испитати ове наводе, преноси Танјуг.
Портпарол Трамповог правног тима је овим поводом изјавио да је сада јасно да у Би-Би-Си-у постоји образац клеветања предсједника САД.
