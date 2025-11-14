Logo
Large banner

Би-Би-Си се извинио Трампу због монтаже

Извор:

Танјуг

14.11.2025

10:53

Коментари:

0
Би-Би-Си се извинио Трампу због монтаже
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Британски јавни сервис Би-Би-Си се данас извинио америчком предсједнику Доналду Трампу због документарне емисије „Панорама”. У којој су спојили дијелове његовог говора прије напада на Капитол 2021. године, али је одбацио његов захтјев за одштетом.

Трамп је у понедјељак изјавио да има обавезу да тужи британски Би-Би-Си због погрешног представљања његових коментара у документарној емисији „Панорама”.

Једна од посљедица скандала са емисијом „Панорама” је била и оставка генералног директора Би-Би-Си-а Тима Дејвија и директорке информативног програма Деборе Тарнес. „Предсједник Би-Би-Си-а Самир Шах лично је упутио писмо Бијелој кући у којем је предсједнику САД Трампу јасно ставио до знања да он и корпорација веома жале због монтаже говора од 6. јануара 2021. године, који је приказан у програму”, навео је портпарол јавног сервиса.

Како се додаје, иако Би-Би-Си искрено жали због начина на који је видео клип монтиран, не слаже се са тим да постоји било каква основа за тврдње о клевети.

СРНА

БиХ

Нема кворума: Сједница Дома народа ПС БиХ се неће одржати

Раније данас, Дејли Телеграф је пренио да је Би-Би-Си и прије двије године обмануо гледаоце другом монтажом истог Трамповог говора из 2021. године.

Реагујући на писање Телеграфа, портпарол Би-Би-Си-а је одговорио да се та корпорација придржава највиших стандарда уређивања програма, као и да ће испитати ове наводе, преноси Танјуг.

Портпарол Трамповог правног тима је овим поводом изјавио да је сада јасно да у Би-Би-Си-у постоји образац клеветања предсједника САД.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дом народа опет без кворума

БиХ

Дом народа опет без кворума

1 ч

0
Пежо слетио са пута, ватрогасци сјекли ауто да извуку повријеђеног

Хроника

Пежо слетио са пута, ватрогасци сјекли ауто да извуку повријеђеног

1 ч

0
Медицинари Хитне службе Требиње на располагању и када је најкритичније

Градови и општине

Медицинари Хитне службе Требиње на располагању и када је најкритичније

1 ч

0
Систем е-боловања креће од јануара

Србија

Систем е-боловања креће од јануара

1 ч

0

Више из рубрике

Мајка и двоје дјеце умрли након вечере у хотелу

Свијет

Мајка и двоје дјеце умрли након вечере у хотелу

1 ч

0
Европска земља у потпуности забранила узгој живине због птичијег грипа

Свијет

Европска земља у потпуности забранила узгој живине због птичијег грипа

2 ч

0
У овој држави се уопште не рађају дјеца

Свијет

У овој држави се уопште не рађају дјеца

2 ч

0
Погубљен маринац у САД

Свијет

Смртна казна у САД због отмице и убиства дјевојчице: Погубљен бивши маринац

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

12

10

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

11

59

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner