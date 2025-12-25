Logo
Large banner

Забрањен увоз скоро 70 тона кивија из Сјеверне Македоније

Извор:

СРНА

25.12.2025

18:57

Коментари:

0
Забрањен увоз скоро 70 тона кивија из Сјеверне Македоније

Министарство пољопривреде Србије саопштило је да је вратило у Сјеверну Македонију 68.040 килограма кивија поријеклом из Грчке због присуства медитеранске воћне муве, која се налази на листи карантинских штетних организама и није присутна на територији Србије.

Поводом медијских извјештаја да је Сјеверна Македонија наводно забранила увоз кивија из Србије, из Министарства истичу да је српска гранична фитосанитарна инспекција та која је у два наврата пресрела пошиљке индустријског кивија поријеклом из Грчке, који је реекспортован из Сјеверне Македоније и донијела рјешења о забрани увоза и враћању пошиљки у земљу отпреме.

Voće mango

Савјети

Ово воће чисти цријева боље од сувих шљива и штити од рака

У саопштењу се наводи да је о информацијама које су се појавиле у српским медијима обавијештена и надлежна служба Сјеверне Македоније.

Како се истиче, реакција фитосанитарне инспекције Управе за заштиту биља у Србији била је брза и у потпуности у складу са прописима, чиме су заштићени домаћа производња и интереси потрошача.

Из Министарства пољопривреде апелују на медије да прије објављивања информација провјере наводе, како би се спријечило ширење дезинформација и непотребно узнемиравање јавности.

Подијели:

Тагови:

uvoz

zabranjen uvoz

kivi

Sjeverna Makedonija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Избио стравичан пожар, ватра прогутала кућу

Хроника

Избио стравичан пожар, ватра прогутала кућу

1 ч

0
Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

Свијет

Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

2 ч

0
Бланушина изјава "запалила" мреже: "Ако СНСД не изађе на изборе, ми побјеђујемо"

Република Српска

Бланушина изјава "запалила" мреже: "Ако СНСД не изађе на изборе, ми побјеђујемо"

2 ч

8
Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

Регион

Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

2 ч

0

Више из рубрике

РХМЗ Србије издао упозорење: У овим градовима температура испод нуле, снијег нападао и до 40 cm

Србија

РХМЗ Србије издао упозорење: У овим градовима температура испод нуле, снијег нападао и до 40 cm

2 ч

0
Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

Србија

Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

8 ч

0
Возио "ауди" 238 на час

Србија

Возио "ауди" 238 на час

9 ч

0
Жена изгубила контролу над аутомобилом: Повријеђена шестомјесечна беба

Србија

Жена изгубила контролу над аутомобилом: Повријеђена шестомјесечна беба

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

20

37

Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата

20

36

Дотакао је дно: Глумац снимљен како бауља улицама и моли за дрогу

20

27

У порасту ниво ријека, издат црвени метеоаларм на подручју Болоње

20

20

Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner