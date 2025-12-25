Забрањен увоз скоро 70 тона кивија из Сјеверне Македоније

Извор:
Министарство пољопривреде Србије саопштило је да је вратило у Сјеверну Македонију 68.040 килограма кивија поријеклом из Грчке због присуства медитеранске воћне муве, која се налази на листи карантинских штетних организама и није присутна на територији Србије.
Поводом медијских извјештаја да је Сјеверна Македонија наводно забранила увоз кивија из Србије, из Министарства истичу да је српска гранична фитосанитарна инспекција та која је у два наврата пресрела пошиљке индустријског кивија поријеклом из Грчке, који је реекспортован из Сјеверне Македоније и донијела рјешења о забрани увоза и враћању пошиљки у земљу отпреме.
У саопштењу се наводи да је о информацијама које су се појавиле у српским медијима обавијештена и надлежна служба Сјеверне Македоније.
Како се истиче, реакција фитосанитарне инспекције Управе за заштиту биља у Србији била је брза и у потпуности у складу са прописима, чиме су заштићени домаћа производња и интереси потрошача.
Из Министарства пољопривреде апелују на медије да прије објављивања информација провјере наводе, како би се спријечило ширење дезинформација и непотребно узнемиравање јавности.
