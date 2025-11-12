Logo
Сурфера напао морски пас, све снимиле камере: "Мислио сам да је ово крај"

12.11.2025

15:34

Сурфера напао морски пас, све снимиле камере: "Мислио сам да је ово крај"
Фото: Youtube/ Planeta Singular/screenshot

Сурфер Andy McDonald за длаку је избјегао смрт након напада великог бијелог морског пса у близини Маргарет Ривера у Западној Аустралији почетком седмице

Напао га морски пас, он: Сутра идем поновно

McDonald је испричао да је током вожње на дасци изненада угледао морског пса који му се приближавао. “У том тренутку сам помислио: ово је крај мог живота”, рекао је, након чега је морски пас угризао даску и повукао га у воду. Почео је ударати и борити се против животиње ногама, покушавајући је отјерати. Све је снимила и сурферска камера постављена на обали, преноси BBC.

Морски пас се затим повукао и заронио дубље у море, оставивши McDonalda готово неповријеђеног . Иако је даска потпуно уништена, то га није спријечило да се брзо врати свом хобију.

“Већ сам купио нову даску. Сутра се опет враћам у воду,” рекао је McDonalda с осмијехом.

