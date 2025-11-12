Храбри техничар породио жену у санитетском возилу: Добро нам дошла, мала принцезо

12.11.2025
15:27
Коментари:0
Током ноћне смјене у Дому здравља Цазин догодио се дирљив тренутак, 11. новембра 2025. године.
У санитетском возилу, у изузетно тешким условима, успјешно је обављен порођај при којем је на свијет дошла здрава дјевојчица.
"Док је Цазин био у тишини и сну, синоћ се догодило право чудо. У санитетском возилу Дома здравља Цазин, између свјетла сирене и брзог пулса мајке, рођена је здрава дјевојчица - нови живот, нова радост, нови разлог за осмијех.
У том посебном тренутку, док су секунде биле пресудне, храбри техничар Алведин Бабић показао је невјероватну стручност и мирноћу. Сам, али прибран и посвећен, извео је цијели пород, доказ да хероји понекад долазе у тишини, без аплауза, али с великим срцем.
Синоћ се није чула бука, већ плач новорођенчета који је одзвањао као најљепша мелодија наде. То је прича коју ће Цазин дуго памтити - прича о храбрости, животу и доброти људи који спашавају животе сваког дана.
Добро нам дошла, мала принцезо! Нека ти Цазин буде град среће и љубави", поручили су у објави на друштвеним мрежама.
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму