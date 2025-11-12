Logo
Рајанер увео велике промјене за путнике

Извор:

АТВ

12.11.2025

11:19

Рајанер увео велике промјене за путнике

Путнике Рајанера од данас очекују велике промјене на летовима ове компаније.

Наиме, од 12. новембра путници Рајанера морају имати своју карту за укрцавање у дигиталном формату у својој апликацији "myRyanair".

Овај потез изазвао је забринутост међу старијим путницима који можда немају паметни телефон или се не осјећају угодно користећи га. Путници се такође питају шта учинити ако им се испразни батерија телефона, ако им га украду или ако изгуби интернет везу.

Авиокомпанија је саопштила да је направила овај потез јер готово 80 одсто њених путника већ користи дигиталне карте за укрцавање, додајући да слиједи примјер других кључних индустрија попут музичке индустрије, која је успјешно прешла на искључиво дигиталне карте, извјештава "Еуроњуз".

Како ће функционисати?

"Рајанеров прелазак на 100% дигиталне карте за укрцавање значиће брже, паметније и еколошки прихватљивије путовање за наше путнике“, додала је Дара Брејди, директор маркетинга Рајанера.

Путем апликације, путници такође могу наручити храну и пиће, добијати ​​ажурирања статуса у стварном времену о укрцавању, искрцавању и кашњењима, те похрањивати ​​путне документе на једном мјесту.

Постоје различити сценарији у којима путник можда неће моћи приступити својој дигиталној бординг карти путем Рајанер апликације, на примјер ако нема паметни телефон или ако је батерија истрошена.

У овом случају, Рајанер је потврдио да путници могу затражити папирну карту за укрцавање на шалтерима за пријаву на аеродрому, која ће бити издата бесплатно, под условом да се путник већ пријавио онлајн.

То је случај и за летове из Марока, гдје влада захтијева од путника да имају папирне карте за укрцавање.

