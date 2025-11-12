Један од најчувенијих драгуља пронађен након 100 година

Извор:
Агенције
12.11.2025
10:50
Коментари:0
Један од најпознатијих драгуља у историји, фирентински дијамант од 137 карата, поново је угледао свјетлост дана након читавог вијека.
Један од најпознатијих и најзагонетнијих драгуља на свијету - фирентински дијамант од 137 карата, за који се вјеровало да је заувијек изгубљен, поново је пронађен након једног вијека.
Овај непроцјењиви драгуљ читав вијек је био скривен у сефу једне канадске банке, чувајући тајну посљедње аустријске царске породице, преноси Гардијан.
Камен крушколиког облика и нежно жуте боје вијековима је припадао европским краљевским породицама.
Након Првог свјетског рата изгубио му се сваки траг, па су историчари мислили да је украден, преобликован или сакривен у Јужној Америци. Међутим, испоставило се да су га Хабсбурговци пажљиво чували, а само неколицина њихових потомака знала је гдје се налази.
Послије распада Аустро-Угарске, цар Карло И пребацио је породичне драгуље у Швајцарску, плашећи се побуна.
Убрзо је и сама царска породица отишла у егзил. Када су нацисти 1940. године почели освајање Европе, Карлова супруга, царица Зита, поново је била приморана на бијег.
Регион
Пијани младић изазвао двије саобраћајке у року од 10 минута
Са осморо дјеце и драгуљима сакривеним у картонском коферу, стигла је најприје у Сједињене Државе, а затим се породица настанила у канадској провинцији Квебек.
"Моја бака се тада први пут послије дуго времена осјећала безбједно", изјавио је њен унук, Карл фон Хабсбург-Лотринген, за Њујорк тајмс.
Претпоставља да је тада мали кофер стављен у банковни сеф и да је ту и остао.
У то вријеме само су двојица људи знала гдје је дијамант сакривен - Зитини синови Роберт и Родолф.
Царица је од њих затражила да локацију и само постојање драгуља држе у тајности пуних сто година након смрти њеног супруга 1922. године. Они су ту информацију пред смрт пренијели својим синовима.
Зита се 1953. вратила у Европу, али је накит оставила у банци у Квебеку, гдје је и остао све до данас. Преминула је 1989. године, у 96. години живота.
Фирентински дијамант има богату и бурну историју.
Наводно су га посједовали Карло Смели, породица Медичи, а касније и Хабсбурговци. Током деценија нестанка појавиле су се бројне теорије, од тога да га је Хитлер конфисковао током анексије Аустрије, до претпоставки да су га амерички војници пронашли и вратили у Беч.
Савјети
Ово је идеална температура термостата зими
Други су вјеровали да је прокријумчарен у Јужну Америку, преобликован и продат у САД, или да су га сами Хабсбурговци продали послије пада царства.
Стручњак за драгуље Кристоф Коцхерт из бечке фирме АЕ Коцхерт, која је некада била званични драгуљар царске породице, потврдио је да је пронађени камен заиста оригинални фирентински дијамант.
Породица Хабсбург најавила је да ће драгуљ ускоро бити изложен у једном канадском музеју. Истакли су да дијамант није на продају и да његова вриједност неће бити објављена.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму