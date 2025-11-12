12.11.2025
10:49
Коментари:0
Савјетник за националну безбједност Велике Британије Џонатан Пауел контактирао је помоћника Кремља за спољну политику Јурија Ушакова, али није показао жељу да саслуша став Москве о украјинском сукобу, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Из Кремља је саопштио да дијалог није успио.
Лист "Фајненшел тајмс" објавио је да је Пауел покушао да отвори споредни канал са Кремљом јер су се Велика Британија и њени европски савезници плашили да би администрација предсједника САД Доналда Трампа могла да занемари њихове интересе у вези са Украјином.
