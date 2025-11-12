Logo
Огласила се Москва: Дијалог није успио

12.11.2025

10:49

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Савјетник за националну безбједност Велике Британије Џонатан Пауел контактирао је помоћника Кремља за спољну политику Јурија Ушакова, али није показао жељу да саслуша став Москве о украјинском сукобу, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Из Кремља је саопштио да дијалог није успио.

Лист "Фајненшел тајмс" објавио је да је Пауел покушао да отвори споредни канал са Кремљом јер су се Велика Британија и њени европски савезници плашили да би администрација предсједника САД Доналда Трампа могла да занемари њихове интересе у вези са Украјином.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно

Дмитриј Песков

Москва

