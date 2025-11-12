Logo
Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно

Извор:

СРНА

12.11.2025

10:19

Коментари:

0
Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно
Фото: Tanjug/AP/Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl

Даљи дијалог и дипломатија ће допринијети рјешавању руско-украјинског сукоба, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Хришћани не би требали да се убијају међу собом у Европи - превише живота је већ изгубљено. Овај трагични рат мора да се заврши", истакао је Орбан на "Иксу".

policija rs

Хроника

Идентификован Бањалучанин који је прије пет дана претукао мушкарца

Он је напоменуо да Мађарска наставља своје мировне напоре.

"Нисам одустао од мировне мисије. У мојим односима са Русима покушавам да будем користан и помогнем да дође до споразума", рекао је Орбан.

Он је подсјетио да је у априлу 2022. имао пред собом украјинско-руски споразум. "Били смо близу тада, али је онда упропаштен. Англосаксонци су све то упропастили. Не Украјина, већ Англосаксонци", истакао је Орбан.

Мађарски премијер је додао да је онда Русија одговорила да сада неће узети само два региона, већ четири, јер су до тада два била тема преговора - Луганск и Доњецк. "Руси су онда све те регионе уписали у Устав", рекао је Орбан.

ilu-racunar-laptop-160925

Наука и технологија

Упозорење за путнике: Лажне странице варају госте, ево како се заштитити

Он је додао да је ово прљав, крвав и изузетно тежак рат, са много цивилизацијских аспеката, у коме се хришћани убијају међусобно у Европи.

"Ниједан хришћанин не би требао да погине у сукобу у Европи, континенту који се већ бори са мањком хришћана и порастом исламизације", истакао је Орбан.

Тагови:

Виктор Орбан

Мађарска

