Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

Извор:
Телеграф
12.11.2025
10:39
Гинеколог из Подгорице ухапшен је након што га је једна пацијенткиња пријавила да ју је неприкладно додиривао након прегледа.
Како је саопштено из полиције, ухапшено лице је осумњичено за недозвољене полне радње.
"Полицијски службеници поступили су по пријави једне женске особе да ју је доктор П.Ј. неприкладно додиривао након што је над њом завршио гинеколошки преглед у једној приватној здравственој установи у Подгорици", наводе из полиције.
Како се додаје, са догађајем су службеници подгоричке полиције упознали тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици и Вишем државном тужилаштву у Подгорици, након чега је даље поступање по предметном догађају наставио дежурни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици.
"Од П.Ј. су у службеним просторијама Одјељења безбједности Подгорица прикупљена обавјештења на записник, док је оштећена упућена на одговарајуће љекарске прегледе", додају у полицији.
"Са цјелокупним списима предмета упознат је поступајући тужилац који се изјаснио да се у радњама П.Ј. стичу елементи кривичног дјела недозвољене полне радње и он је по његовом налогу лишен слободе. Уз кривичну пријаву ће у законском року бити приведен поступајућем тужиоцу на даљу надлежност", наводи се у саопштењу.
