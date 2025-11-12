СИПА претресала и хапсила у Бужиму због изазивања мржње

Извор:
Припадници СИПА ухапсили су јутрос једну особу у Бужиму због постојања основа сумње да је починила кривично дјело "Изазивања народносне, расне и вјерске мржње, раздора или нетрпељивости“.
СИПА је такође извршила претрес на једној локацији, којом приликом су откривени и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку.
"Лице лишено слободе ће по окончању рада на терену бити спроведено у службене просторије, гдје ће над њим бити извршена криминалистичка обрада и испитивања у својству осумњиченог", саопштено је из Агенције.
О даљем статусу ухапшеног одлуку ће донијети поступајући тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине.
Ова оперативна акција проведена је у сарадњи са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона, а по налогу Суда БиХ.
