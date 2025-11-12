Ово је идеална температура термостата зими

Извор:
Зима стиже, а са њом и неизбјежна дилема: како загријати дом да буде удобно топао, а да притом не трошите превише на рачуне за гријање? Кључно је правилно подесити термостат, који може осигурати топлину, уштеду и мању потрошњу енергије. Али која је идеална температура термостата за различите дијелове дана?
Без обзира да ли сте код куће, напољу или спавате, неколико једноставних подешавања може значајно смањити ваше трошкове гријања, а да ваш дом и даље чини удобним мјестом за боравак.
Гријање је неопходно током хладних дана, али правилно подешавање термостата има вишеструку корист: обезбјеђује удобност, смањује рачуне и доприноси очувању животне средине. Наиме, сваки степен нижи на термостату може смањити трошкове гријања и до 5%. Поред тога, мања потрошња енергије значи и мањи угљенични отисак.
Стручњаци препоручују подешавање термостата на 20 °Ц када сте код куће. Довољно је топао за угодан боравак, и не оптерећује систем гријања. Ако вам је још хладно, размислите о додатном слоју одјеће, топлим ћебадима или шољици вашег омиљеног топлог напитка.
Током ноћи температура може бити нижа, око 15-16 °Ц. Поред смањења трошкова гријања, истраживања показују да спавање у хладнијој просторији промовише дубљи и квалитетнији сан. Ако вам се чини превише хладно, топла пиџама или додатно ћебе биће довољни да вас загрију.
Ако сте одсутни, препоручује се смањење температуре на око 15 °Ц. Ово штеди енергију, али одржава дом довољно топлим да би се избјегли проблеми попут смрзнутих цијеви. Паметни термостати олакшавају прилагођавање – можете их програмирати да подигну температуру непосредно прије него што се вратите.
Практични савјети за економично гријање:
Искористите сунце: отворите завјесе током дана и пустите да сунце природно загрије ваш простор.
Заптивање отвора: Провјерите прозоре и врата како бисте спријечили излазак топлоте.
Редовно одржавајте гријање: чишћење и сервисирање уређаја побољшава њихову ефикасност.
Користите вентилаторе: Плафонски вентилатори, подешени да се ротирају у смјеру супротном од казаљке на сату, могу помоћи у циркулацији топлог ваздуха по просторији.
Сваки дом је другачији, тако да ћете можда морати да експериментишете док не пронађете оптимална подешавања. Препоручује се да почнете са 20 °Ц током дана и 16 °Ц током ноћи, а затим прилагодите својим потребама. Уз пажљиво управљање гријањем, ваш дом ће бити топао, а рачуни под контролом.
