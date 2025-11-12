Logo
Ђоковић открио шта би волио да пише на његовом надгробном споменику

12.11.2025

10:25

Ђоковић открио шта би волио да пише на његовом надгробном споменику
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Током ексклузивног интервјуа с британским новинаром Пирсом Морганом, Новак Ђоковић је још једном открио своју емотивну и људску страну.

У једном од најдирљивијих тренутака интервјуа, Морган је поставио питање које би мало ко очекивао:

"Замисли да стојиш пред својим надгробним спомеником. Шта би волио да на њему пише?"

Ђоковић није дуго размишљао. Његов одговор био је једноставан, али дубоко, а чак је и он сам био на ивици суза.

"Човек који је дотакао срца људи", кратко је одговорио српски тенисер.

638755a328f91 sipa

Хроника

СИПА претресала и хапсила у Бужиму због изазивања мржње

Новак је, прије него што је изговорио ту реченицу, открио да долази од његовог ментора легендарног спортског психолога др Џима Лоехра, који је годинама радио са највећим спортским именима свијета.

"Једно од првих питања које ми је поставио било је управо то, шта би волео да пише на твом надгробном споменику. И то је, искрено, предивно питање. Натера те да застанеш и размислиш о томе како желиш да те памте, не као спортисту, него као особу", рекао је Новак.

Српски ас је додао да, иако је неизмјерно поносан на своје успехе, рекорде и титуле, оне нису оно што га највише одређује.

MESO-250925

Регион

Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

"Наравно, поносан сам на све што сам постигао, на титуле, круне, резултате. Радио сам читав живот да бих био овде где јесам. Али на крају, више од свега, желим да људи запамте моју људскост", закључио је Ђоковић, пишу Независне.

