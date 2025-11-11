Изашао интервју Пирс Моргана са Новаком Ђоковићем: ''Интервјуишем само највеће''

11.11.2025
Пирс Морган, један од најпознатијих енглеских новинара, угостио је Новак Ђоковића, најбољег тенисера у историји тог спорта, а занимљиво је да је разговор почео извињењем због неких ружних ријечи које смо чули од водитеља у прошлости, нарочито када је Србин био у затвору у Аустралији.
Такође, Новак је говорио о пензији, као и о томе шта би волио да пише на његовом гробу.
Пирс Морган је почео интервју баш као што га је и најавио, уз извињење Новаку Ђоковићу, које је до ситних детаља и објаснио.
- Ово морам да почнем извињењем због скандала усред корона вируса у који си био уплетен. Избачен си из Аустралије због онога што се на први поглед чинило као да сте покушали да заобиђете правила уласка како би играли на Аустралијан опену, а да нисте примили вакцину.
– И био сам, заправо сам био прилично сензибилан према многим људима у то вријеме и од тада сам се извинио неким људима што сам био престрог према њима, јер када је постало јасно да ако сте примили вакцину, није било никакве разлике у томе да ли можете да пренесете вирус. Извињавам се.
Услиједио је и одговор Новака Ђоковића.
– Хвала ти. То је било ванредно стање на глобалном нивоу. Разумијем, прошли смо кроз пакао, сви ми на овој планети, и једино што бих додао, да не залазим дубље у цијелу ову ситуацију око ковида и вакцинације, јесте да никада нисам био заговорник антивакцинације или провакцинације. Увијек сам био за слободу избора. Дакле, то је погрешно протумачено.
– Један од људи који ми је много помогао у развоју менталне снаге, и један од највећих спортских психолога који је икада живио др Џим Лир, који је радио са многим шампионима и свјетским бројевима један, и у мушком и у женском тенису, има једно од главно питање: “Шта би волио да пише на твом надгробном споменику?“ То питање те тјера да размислиш, да се запиташ, како желиш да те памте?
– Достигнућа, резултати, круне и титуле су нешто на шта сам веома поносан. Не могу то да занемарим. Веома сам поносан на то. Радио сам као коњ читав свој живот да бих стигао до тачке гдје сам сада и да бих био дио ове дискусије. Дакле, с великим поносом то носим. Мој “тениски отац”, како волим да га зовем, преминуо је прије нешто више од мјесец дана. Био сам на његовој сахрани.
– То је била прва сахрана на којој сам икада био присутан. Никада раније нисам био, јер због тениса, али и због мог избјегавања емоција и туге, нисам отишао ни на сахрану свог прадједа, са којим сам био веома близак, а ово је била прва сахрана на којој сам био, и мој највећи утисак, осим огромне туге и емоција које сам осјећао, јесте људска повезаност. Начин на који су људи говорили о њему није био о тенису, о томе шта је постигао као играч или као тренер, нити о томе кога је тренирао и слично. Говорили су о томе какав је био као особа, како се опходио према људима, како је мијењао животе младих људи или било кога ко би му се приближио – рекао је Новак.
Морган га је затим упитао да замисли надгробни споменик на којем пише ''Овдје почива Новак Ђоковић”, а да Србин каже шта би желио да пише испод тога?
– Човјек који је дотакао људска срца. Желим да заплачем управо сада. Мислим да сам схватио шта желим да пише на мом споменику. Хвала ти. Хвала ти што си ми помогао да дођем до тог схватања.
Морган је у једном тренутку упитао Ђоковића о допинг скандалу Јаника Синера, а Новаков одговор је гласио да ће Италијана увијек пратити та сјенка, баш као и њега прати прича о вакцинацији и вирусу корона.
Ђоковић је затим додао и да ће Пирс морати о томе да упита лично Синера, а затим су услиједиле ријечи Енглеза које су моментално почеле да одзвањају друштвеним мрежама, преноси Спортал.
– Интервјуишем само највеће.
