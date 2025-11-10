Logo
Large banner

Новак Ђоковић уложио пет милиона у кокице

Извор:

АТВ

10.11.2025

12:38

Коментари:

0
Новак Ђоковић уложио пет милиона у кокице
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Док многе спортске звијезде улажу у ресторане или модне линије, Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, одлучио је да уђе у потпуно неочекиван, али изузетно профитабилан бизнис и то индустрију здравих грицкалица.

Овог викенда, србијански ас је званично представио Цоб, иновативни бренд кокица које заправо нису направљене од кукуруза, већ од зрна сирка (соргум), древне, нутритивно богате житарице.

Кокаин Тузла

Хроника

Пали дилери: У руксаку крили кокаин, вриједан 400.000 марака!

Ипак, ово није само још један пројекат с његовим именом. Ђоковић је суоснивач бренда и води сид рунду инвестиција вриједну пет милиона долара, што показује колико озбиљно приступа новом подухвату, преноси "Хело!" магазин.

Америчко тржиште кокица тренутно биљежи снажан раст будући да је индустрија у посљедњих пет година порасла за 31% и сада вриједи 3,5 милијарди долара, а до 2029. очекује се да премаши 3,84 милијарде.

Разлог? Потрошачи све више траже здравије алтернативе традиционалним грицкалицама, а кокице се савршено уклапају у тај тренд.

"Желио сам да се придружим бренду као суоснивач и да водим сид рунду како бих другим инвеститорима дао повјерење у нашу визију", рекао је Ђоковић.

За разлику од класичних кокица, Цоб је направљен од сирка, житарице богате влакнима, жељезом и биљним протеинима.

Идеју је покренула Џесика Давидоф, предузетница која је тражила рјешење за свог сина алергичног на кукуруз.

"Нисам била свјесна колико је кукуруз присутан у америчкој прехрани. Сирак нуди нову опцију за оне који желе уживати у кокицама, али с већом нутритивном вриједношћу", рекла је Давидоф.

илу-сок од нара-24102025

Здравље

Нар је прави драгуљ јесени: Ево како утиче на здравље

Новак је директно укључен у одабир састојака, развој и формулацију производа, ширење линије грицкалица те будуће бренд сарадње.

"Преферирам једноставне, домаће оброке, али много путујем. У Цобу стварамо храну с истим састојцима које бих и сам користио у кухињи", објаснио је Ђоковић.

Кокице нуде 40% бруто профитне марже и подстичу сталну куповину, што их чини привлачнијим од, рецимо, модних или луксузних линија па није ни чудо да се Ђоковић одлучио уложити у овај пројекат.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

kokice

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ванредно обавјештење: Бројна насеља у Бањалуци и Лакташима остају без струје

Бања Лука

Ванредно обавјештење: Бројна насеља у Бањалуци и Лакташима остају без струје

1 ч

0
Прокоцкао паре које није имао, ојадио газду за више од 30.000 КМ

Регион

Прокоцкао паре које није имао, ојадио газду за више од 30.000 КМ

1 ч

0
Сутра је најмоћнији дан у години: Ево шта треба да урадите

Занимљивости

Сутра је најмоћнији дан у години: Ево шта треба да урадите

1 ч

0
Медвјед напао дједа док је брао печурке: Старцу се боре за живот

Регион

Медвјед напао дједа док је брао печурке: Старцу се боре за живот

1 ч

0

Више из рубрике

Није Бањалука: У овом граду у Српској је продато највише станова

Економија

Није Бањалука: У овом граду у Српској је продато највише станова

1 ч

0
Њемачки гигант на коленима, једна индустрија пред колапсом

Економија

Њемачки гигант на коленима, једна индустрија пред колапсом

2 ч

0
Из Пепка хитно повучен још један производ за дјецу

Економија

Из Пепка хитно повучен још један производ за дјецу

3 ч

0
Упозорење за маникирке: Овај гел лак се повлачи са тржишта

Економија

Упозорење за маникирке: Овај гел лак се повлачи са тржишта

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

54

Какво нас вријеме очекује сутра?

13

53

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

13

49

Никола Саркози излази из затвора

13

49

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

13

41

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner