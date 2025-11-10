Новак Ђоковић уложио пет милиона у кокице

Извор:
Док многе спортске звијезде улажу у ресторане или модне линије, Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, одлучио је да уђе у потпуно неочекиван, али изузетно профитабилан бизнис и то индустрију здравих грицкалица.
Овог викенда, србијански ас је званично представио Цоб, иновативни бренд кокица које заправо нису направљене од кукуруза, већ од зрна сирка (соргум), древне, нутритивно богате житарице.
Ипак, ово није само још један пројекат с његовим именом. Ђоковић је суоснивач бренда и води сид рунду инвестиција вриједну пет милиона долара, што показује колико озбиљно приступа новом подухвату, преноси "Хело!" магазин.
Америчко тржиште кокица тренутно биљежи снажан раст будући да је индустрија у посљедњих пет година порасла за 31% и сада вриједи 3,5 милијарди долара, а до 2029. очекује се да премаши 3,84 милијарде.
Разлог? Потрошачи све више траже здравије алтернативе традиционалним грицкалицама, а кокице се савршено уклапају у тај тренд.
"Желио сам да се придружим бренду као суоснивач и да водим сид рунду како бих другим инвеститорима дао повјерење у нашу визију", рекао је Ђоковић.
За разлику од класичних кокица, Цоб је направљен од сирка, житарице богате влакнима, жељезом и биљним протеинима.
Идеју је покренула Џесика Давидоф, предузетница која је тражила рјешење за свог сина алергичног на кукуруз.
"Нисам била свјесна колико је кукуруз присутан у америчкој прехрани. Сирак нуди нову опцију за оне који желе уживати у кокицама, али с већом нутритивном вриједношћу", рекла је Давидоф.
Новак је директно укључен у одабир састојака, развој и формулацију производа, ширење линије грицкалица те будуће бренд сарадње.
"Преферирам једноставне, домаће оброке, али много путујем. У Цобу стварамо храну с истим састојцима које бих и сам користио у кухињи", објаснио је Ђоковић.
Кокице нуде 40% бруто профитне марже и подстичу сталну куповину, што их чини привлачнијим од, рецимо, модних или луксузних линија па није ни чудо да се Ђоковић одлучио уложити у овај пројекат.
