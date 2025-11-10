Logo
Large banner

Њемачки гигант на коленима, једна индустрија пред колапсом

Извор:

Танјуг

10.11.2025

11:09

Коментари:

0
Њемачки гигант на коленима, једна индустрија пред колапсом
Фото: Pixabay

Хемијска индустрија у Њемачкој је надаље под притиском, а пословни сентимент се нагло погоршао у октобру, закључак је данас објављеног извештаја Института за економска истраживања ИФО из Минхена.

Вриједност индекса који мери пословно расположење у њемачкој хемијској индустрији пао је у октобру са септембарских минус 12 поена на минус 19,4 поена.

Поред тога, вриједност подиндекса који мјери очекивања компанија за наредне мјесеце пала је са минус 3,7 поена на минус 13,3 поена, а вриједност индикатора који оцјењује тренутну пословну ситуацију са минус 19,8 поена на минус 25,3 поена.

"У садашњим економским околностима, мјере помоћи које је увела њемачка влада нису довољне да преокрену тренд", прокоментарисала је индустријски експерт ИФО Ана Волф.

Возач голфа направио хаос

Хроника

Огласили се из полиције о хаосу у Великој Кладушу: Малољетник покушао убити више особа аутомобилом

Све већи конкурентски притисак из иностранства приморава многе њемачке хемијске компаније да спуштају цијене својих производа. Наруџбине заостају за очекивањима, а искоришћеност капацитета је ниска, само 71 одсто, што је знатно испод десетогодишњег просјека од 81 одсто.

Компаније су принуђене да ограниче инвестиције и смање број запослених због ниске конкурентности, високих трошкова и малог броја поруџбина, додаје Волф.

Подијели:

Тагови:

industrija

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши

Хроника

Огласили се из полиције о хаосу у Великој Кладуши: Малољетник покушао убити више особа аутомобилом

2 ч

0
Питон од 6 метара му се обмотао око врата, услиједила је борба на живот и смрт

Занимљивости

Питон од 6 метара му се обмотао око врата, услиједила је борба на живот и смрт

2 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Хаос на терену: Навијач утрчао и убо фудбалера у врат

3 ч

0
Црвени крст упозорио грађане: Не насједајте на превару

БиХ

Црвени крст упозорио грађане: Не насједајте на превару

3 ч

0

Више из рубрике

Из Пепка хитно повучен још један производ за дјецу

Економија

Из Пепка хитно повучен још један производ за дјецу

3 ч

0
Упозорење за маникирке: Овај гел лак се повлачи са тржишта

Економија

Упозорење за маникирке: Овај гел лак се повлачи са тржишта

4 ч

0
Да ли нас очекује поскупљење хљеба?

Економија

Да ли нас очекује поскупљење хљеба?

6 ч

0
Када можемо очекивати стабилизацију тржишта пелета у Српској

Економија

Када можемо очекивати стабилизацију тржишта пелета у Српској

18 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

54

Какво нас вријеме очекује сутра?

13

53

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

13

49

Никола Саркози излази из затвора

13

49

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

13

41

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner