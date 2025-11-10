Њемачки гигант на коленима, једна индустрија пред колапсом

Извор:
Танјуг
10.11.2025
11:09
Коментари:0
Хемијска индустрија у Њемачкој је надаље под притиском, а пословни сентимент се нагло погоршао у октобру, закључак је данас објављеног извештаја Института за економска истраживања ИФО из Минхена.
Вриједност индекса који мери пословно расположење у њемачкој хемијској индустрији пао је у октобру са септембарских минус 12 поена на минус 19,4 поена.
Поред тога, вриједност подиндекса који мјери очекивања компанија за наредне мјесеце пала је са минус 3,7 поена на минус 13,3 поена, а вриједност индикатора који оцјењује тренутну пословну ситуацију са минус 19,8 поена на минус 25,3 поена.
"У садашњим економским околностима, мјере помоћи које је увела њемачка влада нису довољне да преокрену тренд", прокоментарисала је индустријски експерт ИФО Ана Волф.
Хроника
Огласили се из полиције о хаосу у Великој Кладушу: Малољетник покушао убити више особа аутомобилом
Све већи конкурентски притисак из иностранства приморава многе њемачке хемијске компаније да спуштају цијене својих производа. Наруџбине заостају за очекивањима, а искоришћеност капацитета је ниска, само 71 одсто, што је знатно испод десетогодишњег просјека од 81 одсто.
Компаније су принуђене да ограниче инвестиције и смање број запослених због ниске конкурентности, високих трошкова и малог броја поруџбина, додаје Волф.
Хроника
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Фудбал
3 ч0
БиХ
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
54
13
53
13
49
13
49
13
41
Тренутно на програму