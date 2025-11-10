Питон од 6 метара му се обмотао око врата, услиједила је борба на живот и смрт

Извор:
Телеграф
10.11.2025
11:01
На друштвеним мрежама кружи застрашујући снимак који приказује тренутак када шест метара дугачак питон напада туристичког водича, обмотава му се око врата и одвлачи у ријеку.
Инцидент се догодио на острву Борнео у Индонезији, а пошто је мушкарац по имену Херу пловио са групом туриста. Док су се приближавали обали, примјетили су огромну змију како мирује међу грањем.
На снимку се види како Херу, сједећи на ивици чамца, посеже руком у мутну воду и хвата змију близу главе - али у сљедећем тренутку ситуација се претвара у ноћну мору.
Питон се изненада трзнуо и повукао човека са чамца, неставши заједно с њим испод површине! У неколико драматичних секунди које слиједе, водич израња, панично се копрцајући док се змија обмотава око његовог торза, руку, а затим и врата.
Остатак посаде одмах је скочио у воду и покушао да га спасе. Двојица мушкараца борила су се са змијом - један је држао њену главу, други реп - док су покушавали да је одвоје од Херуа.
Послије напете борбе, успјели су да је савладају и ослободе несрећника који је прошао без повреда.
Змија је касније ухваћена и извучена на чамац, гдје су чланови посаде направили неколико фотографија, прије него што су је пустили у воду, преноси Њуз.
“То је био највећи и најјачи питон који смо икада видјели“, изјавио је Мохамад Алиса, који је снимио шокантне сцене. “Наш принцип је да не наносимо штету живим бићима. Фотографије су искључиво за научне сврхе“.
Острво Борнео је дом неколико врста питона, међу којима су краткорепи питон и мрежасти питон, а овај снимак још једном подсјећа на то колико су сусрети људи и дивљине у тропским пределима непредвидиви и понекад - застрашујуће опасни.
