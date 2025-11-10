Logo
Овим знаковима Зодијака се смијеши добитак

10.11.2025

10:06

Овим знаковима Зодијака се смијеши добитак
Фото: Unsplash

Астролози најављују да ће друга половина новембра донијети ветар у леђа, снажну енергију и позитивне промјене за одређене хороскопске знакове.

Период пред крај месеца биће обиљежен новим приликама у љубави и финансијама, а пет знакова посебно ће осјетити благодети космичких утицаја.

Бик

За Бикове, новембар доноси финансијску сигурност. Посао који су дуго градили сада почиње да даје резултате. У љубави, очекује их мир и подршка партнера, што додатно јача осјећај стабилности.

Лав

Лавови ће у другој половини мјесеца бити окружени романтичном енергијом. Многи ће започети нову везу или продубити постојећу. Новац долази кроз креативне пројекте, па је важно да се ослоне на свој таленат.

Шкорпија

Шкорпије улазе у фазу личног препорода. Осећаће се снажније и сигурније у доношењу одлука. Финансијски, могу очекивати изненадне прилике, док у љубави долази јасноћа и искреност.

Јарац

Јарчеви ће коначно видјети плодове свог рада јер ће добити вјетар у леђа. Пословни пројекти доносе стабилан приход, а у љубави се отвара простор за искрен разговор и јачање везе. Овај период наглашава важност стрпљења.

Рибе

Рибе ће се ослонити на своју интуицију, која их води ка правим одлукама. Новембар доноси прилике за додатну зараду, док у љубави долази топлина и подршка партнера.

Друштво

Пребачен 31 милион - почиње исплата грађанима

Друга половина новембра биће посебно повољна за Бикове, Лавове, Шкорпије, Јарчеве и Рибе. Новац и љубав долазе у фокус, а космичка енергија подстиче раст и срећу. За остале знакове, ово је идеалан тренутак да се инспиришу и припреме за сопствене промјене које долазе, пише Крстарица.

