Logo
Large banner

Пребачен 31 милион - почиње исплата грађанима

Извор:

АТВ

10.11.2025

10:03

Коментари:

0
Пребачен 31 милион - почиње исплата грађанима
Фото: АТВ

Федерално министарство финансија осигурало је средства за исплату инвалиднина за ратне војне инвалиде, породице погинулих бораца те носиоце ратних признања за октобар.

Укупан износ за ове намјене је 31.068.780,88 КМ.

Олга Даниловић

Тенис

Изашла нова ВТА листа, ево на ком мјесту је Олга Даниловић

Осигурана су и средства за исплату цивилних инвалиднина (туђа њега и помоћи), као и инвалиднина за цивилне жртве рата за претходни мјесец у укупном износу од 26.302.704,41 КМ.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

Налози за исплату инвалиднина овим категоријама су упућени према банкама, саопштило је Федерално министарство финансија.

Подијели:

Таг:

invalidnine

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта су све љекари у Српској вадили из пацијената: Oд кашика и протеза до црва!

Друштво

Шта су све љекари у Српској вадили из пацијената: Oд кашика и протеза до црва!

32 мин

0
Ефтихија и њена мајка

Свијет

Пронашла мајку након више деценија и сазнала језиву истину

38 мин

0
Тесла прецизно предвидио како ће свијет изгледати 2035. године

Наука и технологија

Тесла прецизно предвидио како ће свијет изгледати 2035. године

43 мин

0
Трудница претучена након удеса: Нападач је пљунуо и ударио у груди

Хроника

Трудница претучена након удеса: Нападач је пљунуо и ударио у груди

50 мин

0

Више из рубрике

Шта су све љекари у Српској вадили из пацијената: Oд кашика и протеза до црва!

Друштво

Шта су све љекари у Српској вадили из пацијената: Oд кашика и протеза до црва!

32 мин

0
Един Вејзовић

Друштво

Ловац из БиХ преживио напад мечке: Скочила је на мене

1 ч

0
Будите свјесни: Упаљен аларм за БиХ

Друштво

Будите свјесни: Упаљен аларм за БиХ

1 ч

0
У пилетини из БиХ пронађена салмонела

Друштво

У пилетини из БиХ пронађена салмонела

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

10

10

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner