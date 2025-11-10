Пребачен 31 милион - почиње исплата грађанима

Извор:
АТВ
10.11.2025
10:03
Федерално министарство финансија осигурало је средства за исплату инвалиднина за ратне војне инвалиде, породице погинулих бораца те носиоце ратних признања за октобар.
Укупан износ за ове намјене је 31.068.780,88 КМ.
Осигурана су и средства за исплату цивилних инвалиднина (туђа њега и помоћи), као и инвалиднина за цивилне жртве рата за претходни мјесец у укупном износу од 26.302.704,41 КМ.
Налози за исплату инвалиднина овим категоријама су упућени према банкама, саопштило је Федерално министарство финансија.
