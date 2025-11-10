Logo
Кремљ: Русија жели да се конфликт у Украјини заврши што прије

10.11.2025

10:53

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Москва би жељела да се сукоб у Украјини заврши што је прије могуће, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинарима.

- Наравно, жељели бисмо да се овај конфликт што прије заврши, а завршити се може онда када Русија оствари циљеве које је поставила од почетка. За нас би било пожељно да се конфликт регулише политичко-дипломатским средствима. О томе смо више пута говорили, и руска страна и даље остаје отворена за тај пут - рекао је он.

Додао је да је Русија отворена за политичко и дипломатско рјешење и да је ситуација у ћорсокаку, не њеном кривицом.

- Европљани их подстичу на све могуће начине, вјерујући да Украјина може да добије рат и осигура своје интересе војним средствима. То је најдубља заблуда којој кијевски режим може да подлегне и подлеже - истакао је Песков.

По његовим ријечима, убјеђење да Украјина може побиједити на бојном пољу представља дубоку заблуду.

Kremlj

Русија

