Извор:

РТРС

12.11.2025

08:10

Коментари:

0
Помозимо свештенику Богдану Стјепановићу из Бијељине, позовимо 1457
Фото: Instagram.com/bogdanjovanastjepanovic

Под мотом "Играјмо и пјевајмо за Богдана", у Центру за културу у Бијељини током ове седмице одржавају се хуманитарни концерти за свештеника Богдана Стјепановића из Бијељине, којем је хитно потребна помоћ за трансплантацију јетре.

Организатори су СКУД "Семберија" и ансамбл "Бисерница" са којима је свештеник Богдан Стјепановић двадесетак година сарађивао и који је познат као изузетан извођач народне музике.

Концертима су се одазвала бројна културно-умјетничка друштва, али и хорови и музички ансамбли са подручја Бијељине и Угљевика, сви са једном жељом - да помогну свештенику Богдану у његовој животној борби за коју су неопходна велика новчана средства.

Сутра ће бити одржан концерт ансамбла "Бисерница", а гост вечери је Данка Стојиљковић.

У петак, када је и посљедње хуманитарно вече "Пјесмом и игром за Богдана", наступиће културно-умјетничка друштва из Бијељине, Хор "Свети Ђорђе" и Дјечији хор "Зујалице".

Свештенику Богдану Стјепановићу можете помоћи позивом на број 1457 и донирати једну конвертибилну марку.

Такође, можете помоћи уплатом новчаног прилога на текући рачун: 338-190-251-89000-51

Девизни рачун: 40907712105

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA393381902819125139

За уплате из иностранства адреса је Мајора Драгутина Гавриловића 18, 76300 Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина.

