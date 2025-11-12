Logo
Какво нас вријеме очекује данас?

Извор:

АТВ

12.11.2025

07:53

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује данас?
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас се очекује претежно сунчано и још топлије вријеме, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода Српске.

Свјежије ће бити у мјестима око ријека и у котлинама гдје се, након хладнијег и претежно ведрог јутра, дуже задржи јутарња магла.

Минимална температура ваздуха износиће од минус три степена Целзијусова у вишим предјелима до осам на југу, док ће се максимална кретати од 13 до 18, у вишим предјелима и мјестима са маглом од 10 степени Целзијусових.

Наука и технологија

Фејсбук гаси "Like" и "Share" опције на овим мјестима

Данас су по котлинама и уз ријечне токове у централним, источним и сјеверним предјелима преовладавали магла и ниска облачност, док је у осталим предјелима било претежно ведро, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

