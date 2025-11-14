Logo
Прве фотографије са мјеста несреће: Удар о тло био кобан по члана посаде

Извор:

Агенције

14.11.2025

19:27

Коментари:

0
Прве фотографије са мјеста несреће: Удар о тло био кобан по члана посаде
Фото: Телеграф.рс

Једна особа је погинула, а једна повријеђена у паду спортског авиона у близини Аеродрома "Биково" код Суботице.

Повријеђени је пребачен у болницу у Суботици.

Полицији је у 16.55 часова пријављено да је недалеко од суботичког аеродрома Биково пао мали спортски авион, речено је за Танјуг у Полицијској управи у Суботици.

Најновија вијест

Хроника

Трагедија у Србији: Пао авион, има мртвих

За сада није познат узрок пада летјелице типа "Пајпер".

На лицу мјеста су припадници полиције, ватрогасно-спасилачке јединице и хитна помоћ.

Пао авион код Суботице
Пао авион код Суботице

С фотографија, које је објавио, види се да авион није претрпио потпуно уништење, али је удар о тло, нажалост, био смртоносан за једну особу која се налазила у летјелици.

Пао авион код Суботице
Пао авион код Суботице

Увиђај је у току.

(Фото:Телеграф)

