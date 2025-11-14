Прве фотографије са мјеста несреће: Удар о тло био кобан по члана посаде

Извор:
Агенције
14.11.2025
19:27
Коментари:0
Једна особа је погинула, а једна повријеђена у паду спортског авиона у близини Аеродрома "Биково" код Суботице.
Повријеђени је пребачен у болницу у Суботици.
Полицији је у 16.55 часова пријављено да је недалеко од суботичког аеродрома Биково пао мали спортски авион, речено је за Танјуг у Полицијској управи у Суботици.
Трагедија у Србији: Пао авион, има мртвих
За сада није познат узрок пада летјелице типа "Пајпер".
На лицу мјеста су припадници полиције, ватрогасно-спасилачке јединице и хитна помоћ.
С фотографија, које је објавио, види се да авион није претрпио потпуно уништење, али је удар о тло, нажалост, био смртоносан за једну особу која се налазила у летјелици.
Увиђај је у току.
(Фото:Телеграф)
