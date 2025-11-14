Logo
Нови инцидент у Загребу: Група младића напала двоје младих

Извор:

24сата.хр

14.11.2025

18:28

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У петак око 16.45 на Велесајму у Загребу двоје млађих људи је напала група младића.

"Овдје се окупила гомила људи. Све је пуно полиције. Ту је и Хитна помоћ", јавио је читалац портала 24сата.хр.

Полиција је у службене просторије привела једну особу те се утврђују све околности догађаја.

На Велесајму у Загребу се тренутно одржава познати сајам књига Интерлибер, а посјетиоци долазе из цијеле Хрватске.

