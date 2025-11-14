Фотографије акције у којој су ухапшене Кинескиње осумњичене за проституцију

Извор:
У оквиру међународне оперативне акције ИНТЕРПОЛ-а “Века 3”, припадници Службе за послове са странцима Босне и Херцеговине (СПС БиХ), Теренски центар Добој, поступајући по оперативним сазнањима и уз асистенцију Министарства унутрашњих послова Републике Српске – Полицијском станицом Добој 1, спровели су активности усмјерене на сузбијање незаконитих миграција и са њима повезаних кривичних активности.
У склопу наведених активности извршен је инспекцијски надзор над више правних и физичких лица која пружају услуге смјештаја на подручју Добоја. Том приликом идентификоване су држављанке Народне Републике Кине које су, за новчану накнаду, пружале сексуалне услуге.
Криминалистичком обрадом утврђено је да су те држављанке биле укључене у организовани међународни ланац проституције.
"Наведене особе стављене су под надзор у Имиграциони центар, а против њих су изречене мјере протјеривања са територије Босне и Херцеговине, уз забрану уласка у трајању од једне године", поручили су из Службе за послове са странцима БиХ.
Служба за послове са странцима наставља проводити интензивне активности усмјерене на идентификацију, откривање и спречавање свих облика незаконитих миграција и са њима повезаних кривичних активности, у сарадњи са домаћим и међународним институцијама.
