Пензионер из БиХ изазвао хаос на њемачком ауто-путу

Извор:
Агенције
15.11.2025
14:40
Коментари:0
Њемачка саобраћајна полиција имала је опсежну акцију заустављања саобраћаја на ауто-путу А3 када је јуче 73-годишњи возач из Босне и Херцеговине ушао на ауто-пут у супротном смјеру.
Све се дешавало између Верта и Кирота, а држављанин БиХ је возио више од 20 километара према Пасауу – али у траци која је водила ка Регенсбургу.
Саобраћај ка Регенсбургу је потпуно обустављен у близини Богена. Полицији је чак помогао и један возач камиона тако што је блокирао пут.
У почетку је 73-годишњак игнорисао сигнале за заустављање, али је коначно стао непосредно прије него што је ауто-пут потпуно затворен.
Хитне службе су потом успјеле да га извуку из аутомобила. По њега је касније дошао рођак.
