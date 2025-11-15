Logo
Пензионер из БиХ изазвао хаос на њемачком ауто-путу

Агенције

15.11.2025

14:40

Пензионер из БиХ изазвао хаос на њемачком ауто-путу

Њемачка саобраћајна полиција имала је опсежну акцију заустављања саобраћаја на ауто-путу А3 када је јуче 73-годишњи возач из Босне и Херцеговине ушао на ауто-пут у супротном смјеру.

Све се дешавало између Верта и Кирота, а држављанин БиХ је возио више од 20 километара према Пасауу – али у траци која је водила ка Регенсбургу.

Полиција ФБиХ

Хроника

Још један удес код Живиница, возило завршило на крову у каналу

Саобраћај ка Регенсбургу је потпуно обустављен у близини Богена. Полицији је чак помогао и један возач камиона тако што је блокирао пут.

У почетку је 73-годишњак игнорисао сигнале за заустављање, али је коначно стао непосредно прије него што је ауто-пут потпуно затворен.

Хитне службе су потом успјеле да га извуку из аутомобила. По њега је касније дошао рођак.

