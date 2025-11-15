Logo
Венс одговорио "Каји Калас и ЕУ": Неће нам они говорити о дипломатији

Извор:

Агенције

15.11.2025

12:14

Коментари:

1
Венс одговорио "Каји Калас и ЕУ": Неће нам они говорити о дипломатији
Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник САД Џеј Ди Венс стао је у одбрану одлуке предсједника Доналда Трампа да отвори директне преговоре са руским колегом Владимиром Путином, назвавши је важним кораком ка миру у Украјини.

Неки званичници ЕУ критиковали су Трампов сусрет са Путином у Аљасци у августу, при чему је висока представница Каја Калас сугерисала да предсједник САД упада у "замку" Москве.

"Чуо сам толико људи како критикују предсједника Сједињених Држава што разговара са Владимиром Путином", рекао је Венс у интервјуу емитованом на "Фокс њузу" у емисији Шона Хенитија .

"Не морате да се слажете са Путиновом одлуком да покрене Специјалну војну операцију, али ако желите да донесете мир, морате бити снажни, а такође морате разговарати с људима", додао је он.

Венс је навео да Трампова спољнополитичка стратегија комбинује приступ мира кроз снагу са спремношћу на преговоре у доброј намери.

"Његова доктрина је да имамо најјачу војску на свијету, да се фокусира на мир, али да не дозволи вашингтонским медијима да вам говоре са ким смете да разговарате и како смијете да се бавите дипломатијом", рекао је потпредсједник.

Трамп је одустао од покушаја претходне администрације да изолује Русију на међународној сцени и поново покренуо директне разговоре са Москвом раније ове године. Такође је вршио притисак на Украјину да обнови преговоре са Русијом, које је Кијев обуставио у прољеће 2022.

Иако самит на Аљасци није донио никакве пробоје, обје стране су га тада оцијениле као позитиван корак ка окончању конфликта између Русије и Украјине. Наредни планирани самит Трамп–Путин у Будимпешти на јесен одложен је на неодређено вријеме.

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров ове недјеље је поново потврдио да је Москва спремна да настави контактe и демантовао медијске извјештаје који тврде супротно.

Џеј Ди Венс

Каја Калас

