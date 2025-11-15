Logo
Трамп: Мање-више сам одлучио о Венецуели

Извор:

Агенције

15.11.2025

11:03

Коментари:

1
Трамп: Мање-више сам одлучио о Венецуели
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Доналд Трамп је у петак изјавио да је „мање-више донио одлуку“ у вези својих намјера према Венецуели, чија влада вјерује да је америчко распоређивање војних снага на Карибима усмјерено на њено свргавање.

- Мање-више сам одлучио - изјавио је амерички предсједник у авиону Air Force One, на путовању према својој резиденцији на Флориди.

- Не могу вам рећи о чему се ради, али постигли смо велик напредак с Венецуелом у спречавању продора дроге у Сједињене Државе - додао је.

Вашингтон од септембра мобилизује морске и ваздушне војне снаге близу Латинске Америке због напада на бродове који се, сматрају пловилима трговаца дрогом.

Доналд Трамп

Venecuela

Коментари (1)
