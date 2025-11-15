Logo
Потпуни потоп: Разорне поплаве носе све пред собом, а најгоре тек слиједи

Извор:

Агенције

15.11.2025

10:02

Коментари:

2
Потпуни потоп: Разорне поплаве носе све пред собом, а најгоре тек слиједи
Фото: printscreen / x/ ShepherdWales

У јужном Велсу је проглашена природна катастрофа због разорних поплава, а велики дио Енглеске је стављен у стање приправности због продора хладног таласа.

Због поплава у Монмуту, службе за хитне случајеве спроводе евакуације, пише Скај њуз.

"Ово је катастрофа великих размјера, а наше екипе неуморно раде током ноћи и данас како би помогле погођенима. Позивам јавност да у потпуности избјегава подручје Монмута. Поплаве су обимне и морамо да одржавамо путеве чистим како бисмо омогућили службама за хитне случајеве да дођу до људи којима смо најпотребнији", рекао је шеф ватрогасне службе Мет Џонс.

Од 6 сати ујутру, Служба за природне ресурсе Велса издала је четири озбиљна упозорења на поплаве, што значи да се "очекује значајан ризик по животе".

Упозорење је на снази дуж ријеке Моноу у Скенфриту, Осбастону и Овер Моноу, као и дуж ријеке Вај близу Монмута. Окружно вијеће Монмутшира позвало је становнике да путују само ако је то апсолутно неопходно.

Прекиди саобраћаја

Упозорење на поплаве издато је након што је олуја Клаудија у петак донијела проливне кише широм Велике Британије. Метеоролошка служба упозорава да би нека подручја могла да приме и до мјесечне количине кише у 24 сата. До 16 часова у петак, Тафалог, Гвент, забиљежио је 81,8 мм кише - 60 процената мјесечног просјека за новембар у том региону.

Путницима се савјетује да не користе возове компаније Грејт Вестерн између Лондон Падингтона и Бристола и Јужног Велса због поплава на пругама.

