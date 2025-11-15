Потпуни потоп: Разорне поплаве носе све пред собом, а најгоре тек слиједи

Извор:
15.11.2025
10:02
Коментари:2
У јужном Велсу је проглашена природна катастрофа због разорних поплава, а велики дио Енглеске је стављен у стање приправности због продора хладног таласа.
Због поплава у Монмуту, службе за хитне случајеве спроводе евакуације, пише Скај њуз.
Water levels are still three feet deep in Monmouth, after extreme flooding caused by Storm Claudia pic.twitter.com/XNTCWhmaPa— Hits RadioNews: South Wales (@HitsSWalesNews) November 15, 2025
"Ово је катастрофа великих размјера, а наше екипе неуморно раде током ноћи и данас како би помогле погођенима. Позивам јавност да у потпуности избјегава подручје Монмута. Поплаве су обимне и морамо да одржавамо путеве чистим како бисмо омогућили службама за хитне случајеве да дођу до људи којима смо најпотребнији", рекао је шеф ватрогасне службе Мет Џонс.
Monmouth High Street!!!!— Baa Ram Ewe 🏴🐑🐷🦃🚜 (@ShepherdWales) November 15, 2025
All flood defences breached overnight.
This is absolutely devastating.
Homes, shops, schools…
Video taken from Facebook - left the credit at the top. pic.twitter.com/jembczp8aN
Од 6 сати ујутру, Служба за природне ресурсе Велса издала је четири озбиљна упозорења на поплаве, што значи да се "очекује значајан ризик по животе".
Упозорење је на снази дуж ријеке Моноу у Скенфриту, Осбастону и Овер Моноу, као и дуж ријеке Вај близу Монмута. Окружно вијеће Монмутшира позвало је становнике да путују само ако је то апсолутно неопходно.
Serious flooding in Monmouth after the river reached it’s highest peak on record last night. pic.twitter.com/3Hrzmf7dU6— Met4Cast - UK Weather (@Met4CastUK) November 15, 2025
Упозорење на поплаве издато је након што је олуја Клаудија у петак донијела проливне кише широм Велике Британије. Метеоролошка служба упозорава да би нека подручја могла да приме и до мјесечне количине кише у 24 сата. До 16 часова у петак, Тафалог, Гвент, забиљежио је 81,8 мм кише - 60 процената мјесечног просјека за новембар у том региону.
Путницима се савјетује да не користе возове компаније Грејт Вестерн између Лондон Падингтона и Бристола и Јужног Велса због поплава на пругама.
