Стивена Брајанта стријељали пред породицама жртава

Извор:
Агенције
15.11.2025
10:51
Коментари:0
Стивен Брајант (44) погубљен је синоћ стрељачким водом у Јужној Каролини, што га чини трећом особом у тој држави над којом је ове године извршена смртна казна таквом методом.
Брајант је убио три особе у руралном подручју државе 2004. године, пренио је АП.
Осуђеник на смрт је изабрао стрељачки вод умјесто смртоносне инјекције или електричне столице.
Није дао последњу изјаву, а погубљење је трајало око минут.
Три члана породица његових жртава били су присутни као свједоци.
Прије погубљења, Брајант је добио оброк по свом избору, укључујући пржену рибу, шкампе, ролнице са јајима и чоколадну торту.
Брајант је убио Виларда "Ти-Џеја" Тиџена и још два мушкарца у року од пет дана.
Његови адвокати су тврдили да је Брајант био узнемирен због злостављања у дјетињству и да је покушавао да се носи са траумом кроз дрогу и метамфетамин.
Брајант је 43. особа погубљена у складу са судским налогом ове године у САД, а Јужна Каролина је погубила укупно 50 особа од поновног увођења смртоносне казне прије 40 година.
Метода стрељачког вода је дуго коришћена за војна и политичка погубљења и на америчком Дивљем западу.
У САД је посљедњих неколико година почела да се примјењује дијелом због проблема са набавком смртоносних инјекција.
Јужна Каролина и даље дозвољава електричну столицу, док стрељачки вод служи као резервна метода у неким државама.
Најновије
Најчитаније
14
31
14
00
13
56
13
50
13
49
Тренутно на програму