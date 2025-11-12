Нови закон доноси велике промјене за пензионере

Извор:
072.инфо
12.11.2025
20:39
Коментари:0
Пензионери у Федерацији Босне и Херцеговине с надом очекују да ће до краја ове године бити усвојен нови Закон о ПИО-у, који би донио веће пензије и праведнији систем обрачуна. Након вишемјесечних преговора са Владом ФБиХ, постигнут је договор о новим критеријима за усклађивање пензија и увођењу додатка који би се исплаћивао крајем године.
Уколико Парламент ФБиХ ускоро усвоји договорене измјене, а нови закон ступи на снагу 1. јануара 2026. године, пензионери ће увећане пензије добити већ 5. фебруара, потврдио је за РТВ Слон Хасо Халиловић, предсједник Савеза удружења пензионера Тузланског кантона.
„Све смо усагласили још у септембру. Чекамо да Влада ФБиХ Парламенту достави договорене измјене, и чим Закон ступи на снагу 1. јануара – повећане пензије бит ће исплаћене одмах 5. фебруара“, казао је Халиловић.
Према процјенама Савеза пензионера, минимална пензија у Федерацији БиХ могла би порасти на око 700 КМ. Измјене Закона доносе и нова правила – члан 79 предвиђа да ће пензије расти у складу с растом плата, уз редовно усклађивање два пута годишње – 1. јануара и 1. јула. Осигурана је и заштита досадашњег раста пензија, што значи да неће бити смањења за садашње кориснике.
Најновије
Најчитаније
23
02
22
28
22
22
22
19
22
19
Тренутно на програму