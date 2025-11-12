Ајвар који је Тито волио, његов кувар га је припремао по посебном рецепту

12.11.2025
20:16
Коментари:0
Припрема овог ајвара је више од самог кувања, то је путовање у прошлост и укус једног времена.
Јосип Броз Тито је био и страствени хедониста, човјек који је цијенио врхунску гастрономију, добра вина и луксузан живот, преноси Нет.хр. На његовом столу, који су припремали најбољи кувари, били су специјалитети из цијелог свијета, али је један намаз са Балкана заузимало је посебно мјесто – ајвар. Међутим, ово није било који ајвар, већ верзија чија се тајна крила у једном кључном детаљу.
Легенда каже да је традиција припреме посебног ајвара за државнике почела још у Југославији, када га је кувар Душан Шкрба спремао за краља Александра. Исти кувар је касније наставио да ради за Тита, спремајући му ајвар у двије боје - црвеној и зеленој. Вјерује се да је управо Титова потреба за контролисаним уносом шећера довела до стварања рецепта чија тајна савршеног укуса није била у неком егзотичном додатку, већ управо супротно - у потпуном одсуству шећера.
Рецепт за Титов ајвар Рецепт је осмишљен да нагласи природни укус печених паприка и патлиџана, са препознатљивом димљеном нотом, која је - према предању - била Титова омиљена комбинација. Припрема је иста без обзира на то да ли користите црвене или зелене паприке, а разлика је само у боји и врсти поврћа.
Најважнији корак за постизање аутентичног укуса је печење. Пеците паприке и патлиџан на шпорету на дрва или на роштиљу, никада у рерни. Димљени мирис је кључан за коначни резултат. Ставите печено поврће у посуду и покријте га да се пари - то ће олакшати љуштење. Када се поврће охлади, пажљиво ољуштите кожицу и уклоните сјеменке. Важно је да поврће не перете водом након чишћења, јер би то испрало драгоцјене ароме.
Оставите очишћене паприке и патлиџан у цједиљки неколико сати или још боље преко ноћи, како би се вишак течности оциједио. Добро оцијеђено поврће самељите само једном у машини за мљевење меса. Ово чува текстуру ајвара, који не смије бити превише гладак. Добро загријте уље у широком лонцу. Додајте смјесу паприка и патлиџана и кувајте на умјереној ватри, стално мијешајући дрвеном кашиком. У зависности од сочности паприка, кување може трајати и до два и по сата.
Ајвар је готов када почне да оставља јасан траг на дну лонца. Пред крај кувања додајте со и сирће, а по жељи и ситно исјецкане љуте папричице. Кратко промијешајте и склоните са ватре. Врућ ајвар сипајте у претходно стерилисане и загријане тегле. Напуњене тегле вратите у искључену, али још увијек топлу рерну да се ухвати поклопац одозго, затим их чврсто затворите и умотајте у ћебе да се постепено хладе, пише Фореигн Форк, преноси Побједа.
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму