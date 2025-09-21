Logo

Мрачна страна чувеног генија: Џобс је раднике доводио до суза и очаја

Извор:

Курир

21.09.2025

10:42

Коментари:

0
Мрачна страна чувеног генија: Џобс је раднике доводио до суза и очаја
Фото: Youtube/ screenshot

Стив Џобс је био контроверзна фигура; док су га многи сматрали генијем, његов бескомпромисан и критички став, као и захтјевност према запосленима, доводили су до суза и мржње код многих радника у компанији.

И данас, Џобс је синоним за иновације и успјех, али га многи не памте по добру. Он је био познат по томе што је без устручавања износио своје мишљење о раду својих запослених, често их јавно критикујући и деградирајући.

Умио је да чак и најближе сараднике понизи пред широм публиком, да људе доведе до суза и према свима буде врло груб. Многи су се питали и да ли у том генијалцу чучи социопата, или барем мегаломан. Ево зашто:

  • Једном је отпустио много људи из Пиксара без икаквог упозорења. Када га је један од запослених питао да ли може да добије двије недјеље одмора, наводно му је одговорио: “Добро, али се рачуна ретроактивно посљедње двије недјеље”.
  • Када производ Мобиле Ме није дао очекиване резултате, окупио је запослене из цијелог Епла и питао их: “Зашто не ради како треба?” Онда је пред свима отпустио шефа тог пројекта упутивши му чак и псовку.
  • Порицао је да је отац једне дјевојчице много година, приморавајући њену мајку и њу да живе од државне помоћи.
  • Укинуо је све филантропске и хуманитарне програме које је Епл његовао, чим се вратио у компанију 1997. Програме је поново покренуо тек његов насљедник Тим Кук.

Том Мекникол из Атлантика каже да је “лоши Стив” био “мрзовољни, непристојни, пакосни човјек опсједнут контролом и који није имао ништа против понижавања запослених, преузимања заслуга за посао који није урадио, бацања у ватру кад нешто није по његовом и паркирања свог мерцедеса на мјесто за особе са хендикепом”.

Џони Ајв, који је радио у дизајнерском тиму Епла и био Џобсов пријатељ, описао је за Њујоркер профил овог технолошког гуруа. Он каже да се прије много година ставио на страну колеге ког је Џобс почео да понижава пред свима. Међутим, Џобс му је узвратио: “Зашто би желио да будеш непристрасан? Тебе није брига како се они осјећају. Ти си само ташт и желиш да те воле”.

Покојни Стив Џобс оставио је траг у историји као један од оснивача, а касније и извршни директор једне од најуспјешнијих компанија свих времена.

(Курир)

