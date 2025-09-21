Мрачна страна чувеног генија: Џобс је раднике доводио до суза и очаја

Извор:
Стив Џобс је био контроверзна фигура; док су га многи сматрали генијем, његов бескомпромисан и критички став, као и захтјевност према запосленима, доводили су до суза и мржње код многих радника у компанији.
И данас, Џобс је синоним за иновације и успјех, али га многи не памте по добру. Он је био познат по томе што је без устручавања износио своје мишљење о раду својих запослених, често их јавно критикујући и деградирајући.
Умио је да чак и најближе сараднике понизи пред широм публиком, да људе доведе до суза и према свима буде врло груб. Многи су се питали и да ли у том генијалцу чучи социопата, или барем мегаломан. Ево зашто:
Том Мекникол из Атлантика каже да је “лоши Стив” био “мрзовољни, непристојни, пакосни човјек опсједнут контролом и који није имао ништа против понижавања запослених, преузимања заслуга за посао који није урадио, бацања у ватру кад нешто није по његовом и паркирања свог мерцедеса на мјесто за особе са хендикепом”.
Џони Ајв, који је радио у дизајнерском тиму Епла и био Џобсов пријатељ, описао је за Њујоркер профил овог технолошког гуруа. Он каже да се прије много година ставио на страну колеге ког је Џобс почео да понижава пред свима. Међутим, Џобс му је узвратио: “Зашто би желио да будеш непристрасан? Тебе није брига како се они осјећају. Ти си само ташт и желиш да те воле”.
Покојни Стив Џобс оставио је траг у историји као један од оснивача, а касније и извршни директор једне од најуспјешнијих компанија свих времена.
