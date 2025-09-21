Logo

У Хагу приведено најмање 30 људи, демонстранти напали полицију

Извор:

СРНА

21.09.2025

08:36

Коментари:

0
У Хагу приведено најмање 30 људи, демонстранти напали полицију
Фото: Anadolu/Mouneb Taim

Најмање 30 људи је приведено због нереда у Хагу, два полицајца су повријеђена, саопштили су градоначелник града, шеф полиције и тужилац.

- Суочили смо се са невиђеним изливом насиља. Мирне демонстрације су морале бити растјеране, јер безбједност присутних више није могла да се гарантује - рекао је градоначелник града Јан ван Занен, пише лист "Алгемен дагблад".

Према ријечима градоначелника, хулигани из цијеле Холандије дошли су на демонстрације, напали полицију, њихове коње и новинаре.

Шеф полиције Карин Крукерт рекла је да је најмање 30 људи приведено као резултат нереда, већином због насиља и напада на полицију.

У Хагу је јуче одржан скуп против миграционе политике холандских власти.

Током протеста дошло је до сукоба са полицијом, а нереди су се проширили у различите дијелове града.

Демонстранти су палили полицијска возила и полицајце гађали камењем, а полиција је користила водене топове да би их растјерала.

Поједине групе демонстраната су се задржале и наставиле да провоцирају полицију.

Поред тога, демонстранти су разбили стакло на прозорима канцеларије странке Демократе 66 /Д66/ и запалили контејнер за смеће на улазу.

Демонстранти, од којих су поједини били посебно агресивни, позивали су на затварање избјегличких центара у Холандији.

Холандски премијер Дик Схоф оцијенио је да су насиље над полицијом и вандализам у вези са канцеларијом Д66 неприхватљиви.

Тагови:

Hag

nemiri

demonstracije

Холандија

Коментари (0)
