У Хагу приведено најмање 30 људи, демонстранти напали полицију

Извор:
СРНА
21.09.2025
08:36
Коментари:0
Најмање 30 људи је приведено због нереда у Хагу, два полицајца су повријеђена, саопштили су градоначелник града, шеф полиције и тужилац.
- Суочили смо се са невиђеним изливом насиља. Мирне демонстрације су морале бити растјеране, јер безбједност присутних више није могла да се гарантује - рекао је градоначелник града Јан ван Занен, пише лист "Алгемен дагблад".
Према ријечима градоначелника, хулигани из цијеле Холандије дошли су на демонстрације, напали полицију, њихове коње и новинаре.
Шеф полиције Карин Крукерт рекла је да је најмање 30 људи приведено као резултат нереда, већином због насиља и напада на полицију.
У Хагу је јуче одржан скуп против миграционе политике холандских власти.
Током протеста дошло је до сукоба са полицијом, а нереди су се проширили у различите дијелове града.
Демонстранти су палили полицијска возила и полицајце гађали камењем, а полиција је користила водене топове да би их растјерала.
Поједине групе демонстраната су се задржале и наставиле да провоцирају полицију.
Поред тога, демонстранти су разбили стакло на прозорима канцеларије странке Демократе 66 /Д66/ и запалили контејнер за смеће на улазу.
Демонстранти, од којих су поједини били посебно агресивни, позивали су на затварање избјегличких центара у Холандији.
Холандски премијер Дик Схоф оцијенио је да су насиље над полицијом и вандализам у вези са канцеларијом Д66 неприхватљиви.
