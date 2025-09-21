Logo

Орбан: Будимпешти нису потребни рецепти из Брисела

Извор:

Танјуг

21.09.2025

08:01

Орбан: Будимпешти нису потребни рецепти из Брисела
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да Будимпешти нису потребни рецепти из Брисела, додајући да је то пут сигурног неуспјеха, док је, како је истакао, национални пут гаранција мађарске будућности.

- Ми имамо сопствене фантастичне планове, охрабрујућу перспективу и широке хоризонте, а такође имамо неизмјерну жељу и амбицију да постигнемо велике ствари - изјавио је он на првом националном скупу удружења Дигитални грађански кругови, пренела је агенција МТИ.

Орбан је додао да је Мађарска покренула највеће смањење пореза у Европи, као и најатрактивније програме за заснивање дома и породице.

Према његовим ријечима, план за јачање и обнову нације у наредних десет година је на столу, а у међувремену, Мађарска ће штитити своје границе, отворено се залажући за земљу без миграната.

Орбан је додао да су у Мађарској, међутим, већ организоване присталице центра ЕУ које су спремне да ускоче и изврше инструкције Брисела.

Мађарски премијер је у обраћању на скупу додао да његова земља наставља да вјерује у моћ љубави и јединства, истакавши да Дигитални грађански кругови желе добродошлицу свакоме ко воли своју земљу, као и онима који не желе да буду "понизне слуге Брисела".

- Ми смо бројни и снажни. Желимо да Мађарска и Мађари буду велики и богати. Ми ћемо једноставно учинити Мађарску великом - поручио је он.

Орбан је додао да су непријатељи Мађарске у 20. вијеку одлучили да она буде заувек мала и сиромашна.

- Наша генерација је одлучила да тако неће бити у 21. вијеку. Овог пута биће онако како ми желимо - рекао је мађарски премијер.

Таг:

Виктор Орбан

